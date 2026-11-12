Mahogany kërkon falje për uljen në pankinë: duhet të rritem dhe të mos thyej më rregullat e skuadrës
Roja i majtë i Detroit Lions, Christian Mahogany, foli të mërkurën, më 11 nëntor, për herë të parë që kur u la në pankinë për arsye disiplinore gjatë fitores 19-9 të Lions ndaj Miami Dolphins fundjavën e kaluar, siç raporton Detroit Free Press. Ai e pranoi gabimin hapur, kërkoi falje dhe u zotua se nuk do të përsëritet.
“Më vjen keq për atë që ndodhi”, tha Mahogany. “Duhet të rritem dhe duhet të mos thyej më rregullat e skuadrës.” Ai tha se u kërkoi falje shokëve të skuadrës dhe trajnerëve, por nuk zbuloi se çfarë e çoi në ndëshkim, dhe u zotua se “nuk do të ndodhë më kurrë”. “Thjesht duhet ta pranosh. Nuk do të mërzitem”, shtoi ai.
Mahogany tha se ishte e vështirë të mos ishte në fushë: “Ishte e tmerrshme të mos isha atje. I zhgënjeva shokët e mi të skuadrës dhe nuk dua ta bëj këtë. E bëra. Kjo është faji im.” Në fakt, ai ishte në fushë për secilën nga katër goditjet e sakta të Jake Bates nga distanca dhe për pikën e vetme shtesë, në skuadrat speciale.
Përpara stërvitjes së lehtë të së mërkurës, trajneri kryesor Dan Campbell tha se Mahogany do të kthehej të punonte me ekipin e parë. Të hënën, Campbell nuk kishte qenë i prerë nëse Mahogany do ta rimerrte vendin e titullarit, mes qendrës Juice Scruggs dhe tackle-it të majtë Penei Sewell, për ndeshjen e së dielës kundër New England Patriots në Mynih të Gjermanisë, duke thënë: “Topi është në fushën e tij.” Dy ditë më vonë, Campbell tregoi se Mahogany ishte pranë rimarrjes së vendit të titullarit, me planin që ai të stërvitej me njësinë e parë të mërkurën.
Në vend të Mahogany të dielën, linjeri i vitit të dytë Miles Frazier bëri startin e parë të karrierës së tij, luajti të 59 goditjet sulmuese në rolin e rojes së majtë kundër Dolphins, pati vështirësi dhe asnjë linjer i Lions nuk u vlerësua më keq se Frazier, sipas Pro Football Focus.
Qendra Juice Scruggs tha se e vlerësoi marrjen e përgjegjësisë nga Mahogany: “Gjëja më e rëndësishme është që të mësosh prej saj. Mos bëj të njëjtin gabim dy herë. Thjesht mëso prej saj, vazhdo përpara dhe rritesh si lojtar dhe si person. Të gjithë jemi me të.” Mahogany ka pasur sezonin e tij më të mirë si profesionist dhe është bërë shumë më i fortë në mbrojtjen e pasimit — pasi lejoi gjashtë sack-e, më shumë se çdo lojtar tjetër i skuadrës vitin e kaluar, ai nuk ka lejuar asnjë në vitin 2026, sipas Pro Football Focus. Një formacion me Mahogany është më i fortë se një formacion pa të. “Nuk mund të lejoj që java e kaluar të më ndikojë”, tha Mahogany. “Jam te New England. Jam gati.”
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