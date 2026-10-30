Marta Kos prezanton në 4 Nëntor Paketën e Zgjerimit të BE, përfshirë dhe Shqipërinë
Komisionerja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, do të prezantojë Pakon e Zgjerimit 2026 më 4 nëntor, u njoftua nga Parlamenti Evropian.
Paketa përfshin raporte nga Komisioni Evropian mbi dhjetë vende kandidate dhe kandidate potenciale për anëtarësim në BE.
Pasi Komisioni të ketë vlerësuar progresin e secilit prej këtyre vendeve në zbatimin e reformave që lidhen me BE-në, Raportuesit e Përhershëm të Komitetit për Punë të Jashtme (AFET) do të përgatisin projektrezoluta për secilin vend individualisht.
Këto rezoluta do të përcaktojnë pikëpamjet dhe rekomandimet e Parlamentit Evropian në lidhje me rrugën e këtyre vendeve drejt anëtarësimit në BE.
Më 5 nëntor, Parlamenti Evropian do të zhvillojë gjithashtu një diskutim mbi instrumentet për Ballkanin Perëndimor, Moldavinë dhe Ukrainën.
Anëtarët e AFET-it dhe Komitetit për Buxhete do të organizojnë së bashku dialogun e pestë mbi instrumentin e reformës dhe rritjes për Ballkanin Perëndimor, dialogun e tretë mbi instrumentin e reformës dhe rritjes për Republikën e Moldavisë dhe dialogun e gjashtë mbi instrumentin për Ukrainën.
Përveç kësaj, Gert Jan Koopman, Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për Fqinjësi dhe Negociata për Zgjerim të Komisionit Evropian, do të informojë eurodeputetët mbi gjendjen aktuale të zbatimit të axhendave përkatëse të reformave dhe shpërndarjen e fondeve të BE-së.
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