Xi spastron Partinë Komuniste të Kinës, largon 33 zyrtarë të lartë të saj gjatë një mbledhje
Xi Jinping po kryen një spastrim të niveleve të larta të Partisë Komuniste të Kinës, me 33 zyrtarë të lartë që u larguan gjatë seancës së pestë plenare të Komitetit Qendror, e cila përfundoi të enjten.
Numri është rekord, ndërsa dhjetëra vende të lira në takim pasqyrojnë shkallën e spastrimeve që kanë ndodhur vitet e fundit brenda partisë dhe forcave të armatosura kineze. Sipas një raporti nga Guardian, vetëm 279 anëtarë të plotë dhe zëvendësues të Komitetit Qendror morën pjesë në takim, krahasuar me 376 që u zgjodhën fillimisht në vitin 2022.
Kjo do të thotë se më shumë se një në katër anëtarë të përbërjes origjinale mungonin, shumë për shkak të spastrimeve që kanë ndodhur gjatë kësaj kohe. Ky është numri më i madh i vendeve të lira të regjistruara në një seancë plenare të Komitetit Qendror në historinë moderne kineze, duke nxjerrë në pah shkallën e ristrukturimit të udhëheqjes së partisë dhe ushtrisë nën Xi Jinping.
Midis zyrtarëve të konfirmuar se janë shkarkuar ishin Zhang Yuxia, një ish-zëvendëskomandant i udhëheqjes ushtarake të Kinës pas Xi Jinping, dhe Ma Xingrui, një ish-sekretar i Partisë Komuniste në rajonin e Xinjiang. Nuk është dhënë asnjë shpjegim zyrtar për mungesat e zyrtarëve të tjerë.
“Shumica e vendeve të lira nxjerrin në pah se seanca plenare u përqendrua në vizionin e Xi për disiplinë të brendshme të rreptë”, shkroi Neil Thomas, një bashkëpunëtor i lartë në grupin e ekspertëve Asia Society, në një postim në platformën X.
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