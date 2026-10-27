Ndryshime në udhëheqjen e KFOR-it, gjenerali turk Onur Çakıcı merr detyrën e zëvendëskomandantit
Në selinë e KFOR-it në Prishtinë është mbajtur ceremonia e dorëzimit të detyrës së zëvendëskomandantit të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë.
Ceremonia, e zhvilluar në kampin “Film City”, u kryesua nga komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori, ndërsa gjeneralbrigade Federico Collina ia dorëzoi detyrën gjeneralbrigade Onur Çakıcı.
Sipas njoftimit të KFOR-it, gjatë ceremonisë, komandanti Vergori shprehu mirënjohjen e tij për profesionalizmin dhe udhëheqjen e treguar nga gjenerali Collina gjatë shërbimit të tij në Kosovë.
“Në fjalën e tij, komandanti i KFOR-it shprehu vlerësimin e tij të sinqertë për gjeneralbrigade Collina-n, për profesionalizmin dhe lidershipin e treguar gjatë gjithë shërbimit të tij”, thuhet në njoftim.
Vergori gjithashtu i uroi mirëseardhjen zëvendëskomandantit të ri, gjeneralbrigade Onur Çakıcı, duke theksuar rëndësinë e këtij posti në mbështetjen e misionit dhe aktiviteteve të KFOR-it.
KFOR-i ka ritheksuar se vazhdon të zbatojë mandatin e tij në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke kontribuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qetë në Kosovë./Telegrafi.
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