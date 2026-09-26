Në 2026, familjet greke kanë nevojë për 800 euro më shumë për të blerë atë që blinin në 2025
Çmimet e banimit, karburantit dhe ushqimeve e kanë bërë koston e jetesës shqetësimin kryesor të grekëve — gjysma thonë se gjendja e tyre financiare është përkeqësuar.
Në 2026, familjet greke kanë nevojë për rreth 800 euro më shumë për të blerë atë që blinin në vitin 2025. Inflacioni nuk matet më me përqindje zyrtare, por me atë që mbetet në fund të muajit — dhe ajo që mbetet po tkurret nga një muaj në tjetrin, pavarësisht rritjeve të deklaruara të pagave dhe masave mbështetëse.
Banimi vijon të jetë pesha më e rëndë e buxhetit familjar. Qiratë mesatare të kërkuara në Athinë dhe komunat fqinje janë rreth 9,80 euro për metër katror, çka do të thotë se një apartament 80 metra katror kushton rreth 785 euro në muaj — rreth 600 euro në Patissia dhe 608 euro në Vyronas. Sipas ELSTAT, familjet qiramarrëse shpenzojnë mesatarisht 23,4% të buxhetit mujor për banimin, me qiranë vetëm 17,3%.
Rëndim tjetër i madh është transporti. Familjet greke shpenzuan mesatarisht 247,93 euro në muaj në vitin 2025, 7,9% më shumë se një vit më parë. Më 24 shtator, çmimi mesatar kombëtar i benzinës 95-oktan ishte 2,199 euro për litër, kundrejt 1,751 eurove në shtator 2024 — një rritje prej 25,6% — ndërsa nafta u rrit me 45,8%, në 2,224 euro nga 1,525 euro. Mbushja e një rezervuari 50-litërsh kushton tani rreth 110 euro për benzinë, kundrejt 87,55 eurove dy vjet më parë, dhe 111,20 euro për naftë, kundrejt 76,25 eurove.
Edhe ushqimi është shtrenjtuar ndjeshëm. Në vitin 2025, shpenzimet e familjeve u rritën me 9,9% për mishin, 8% për peshkun, 5,4% për frutat dhe 11,9% për kafenë, çajin dhe kakaon — por blenë më pak. Sasitë e blera ranë me 2,6% për peshkun, 2,4% për bukën dhe produktet e furrës, 1,6% për perimet dhe 1,2% për frutat dhe qumështin.
Kostoja e jetesës është bërë tashmë çështja qendrore politike në Greqi. Sondazhet e renditin si shqetësimin kryesor të qytetarëve, rreth gjysma thonë se gjendja e tyre financiare është më e keqe se një vit më parë, ndërsa rritjet e pagave dhe masat mbështetëse gjykohen nga një masë e thjeshtë: nga ajo që mbetet pasi paguhen qiraja, ushqimet dhe transporti.
Burimi: Dnews.gr
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