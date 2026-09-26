Shukova: Pushteti shpenzon miliona për festa, qytetarët jetojnë me 26.000 denarë
Anëtarja e kryesisë së LSDM-së, Kaja Shukova, në emisionin "24 analiza" në TV 24: qeveria e VMRO-DPMNE-së nuk po merr masa kundër rritjes së kostos së jetesës; LSDM-ja propozon për herë të tretë në Kuvend pagën minimale 600 euro.
Anëtarja e kryesisë së LSDM-së, Kaja Shukova, ka akuzuar qeverinë e VMRO-DPMNE-së se po shpenzon miliona euro për festime, ndërkohë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut po mbijetojnë me rreth 26.000 denarë në muaj. E ftuar në emisionin “24 analiza” në TV 24, ajo tha se pushteti nuk po merr asnjë masë serioze kundër rritjes së kostos së jetesës, e cila po rëndon çdo ditë e më shumë buxhetet familjare.
Sipas Shukovës, shporta minimale sindikale po i afrohet 70.000 denarëve, ndërsa familjet që paguajnë qira përballen me shpenzime mujore mbi 90.000 denarë — përballë një page minimale prej rreth 26.000 denarësh. Në këtë situatë, LSDM-ja do ta dorëzojë për herë të tretë në Kuvend propozimin për pagën minimale prej 600 eurosh. Në vend të kësaj, tha ajo, në debatin publik janë 5,5 milionë eurot e shpenzuara për festimet e 35-vjetorit të pavarësisë — para që, sipas saj, mund t’u ishin drejtuar kategorive më të cenueshme shoqërore. Ajo paralajmëroi gjithashtu për huamarrjet e reja të shtetit dhe për kredinë hungareze, duke kërkuar që publiku të marrë informata të sakta për kushtet, shpërndarjen dhe mënyrën e shpenzimit të saj.
Në planin brendapartik, Shukova bëri të ditur se Bordi Qendror ka zgjedhur Goran Gerasimovskin, kryetar i komunës Qendër, si nënkryetar të ri. Lidhur me “Platformën 12.5” të ish-zyrtarëve të SDSM-së, ajo pyeti se ku ishin nismëtarët e saj kur partia po stabilizohej dhe po përgatitej për zgjedhjet lokale, duke shtuar se dyert e SDSM-së janë të hapura për çdo anëtar, por të gjitha çështjet diskutohen në organet e partisë në Bihaqka, jo përmes rrjeteve sociale dhe mediave.
Ajo kritikoi edhe faktin që një kompani private e sektorit të armatimit ka paguar 1,5 milionë dollarë për shërbime lobimi pranë qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja: “Është normale që një qeveri të ketë lobistë në një vend të huaj dhe t’i paguajë vetë shpenzimet; nuk është normale që një kompani private t’i paguajë lobistët për një qeveri jashtë vendit”, tha ajo.
Në fund, Shukova tha se SDSM-ja do të mbështesë çdo nismë serioze për zhbllokimin e rrugës evropiane të Maqedonisë së Veriut — duke kujtuar se VMRO-DPMNE-ja krijoi para zgjedhjeve pritshmëri se mund ta ndryshonte kornizën negociuese, por dështoi. Ajo tha se nuk pret zgjedhje të parakohshme parlamentare, duke cituar presidentin Venko Filipçe se “zgjedhjet e parakohshme do të ndodhin kur të mos ketë para në buxhet”, për shkak të deficitit të lartë, dhe bëri thirrje që grupet parlamentare të konstituojnë pa vonesë Komisionin Hetimor për tragjedinë e diskotekës “Puls” në Koçan.
Burimi: Рацин
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