Sulm ndaj aeroportit King Fahd në Dammam: një i vrarë dhe tetë të plagosur
Një sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar King Fahd në Dammam vrau një person dhe plagosi tetë të tjerë, njoftoi Autoriteti i Aviacionit Civil i Arabisë Saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi tha se mbrojtja ajrore interceptoi katër dronë në Provincën Lindore.
Një person u vra dhe tetë të tjerë u plagosën në një sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar King Fahd në Dammam, në lindje të Arabisë Saudite, siç njofton Al Jazeera, duke cituar Autoritetin e Aviacionit Civil të mbretërisë.
Autoriteti saudit i aviacionit tha në një deklaratë të publikuar në platformën X se sulmi shkaktoi edhe dëme materiale, të cilat po vlerësohen ende. Aeroporti King Fahd, që i shërben qytetit të Dammam-it dhe gjithë Provincës Lindore, është një nga portat kryesore ajrore të Arabisë Saudite në Gjirin Persik.
Vetëm pak minuta pas njoftimit për sulmin, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore interceptoi dhe shkatërroi katër dronë në Provincën Lindore. Zëdhënësi i koalicionit, gjeneral brigade Turki al-Malki, e bëri njoftimin pa dhënë hollësi të mëtejshme për shënjestrat e dronëve.
Sulmi i së mërkurës është më i fundit në valën e goditjeve që kanë shënjestruar aeroportet dhe infrastrukturën energjetike të Arabisë Saudite javët e fundit, ndërsa lufta mes Huthi-ve të mbështetur nga Irani dhe mbretërisë është përshkallëzuar sërish. Më herët gjatë ditës, mbetjet e një droni të interceptuar pranë fushës së naftës Shaybah vranë dy punëtorë të huaj dhe plagosën dy të tjerë.
Autoritetet saudite nuk dhanë hollësi për identitetin e viktimës dhe të të plagosurve në aeroportin e Dammam-it, ndërsa vlerësimi i dëmeve materiale vazhdon.
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