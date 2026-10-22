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Konflikti SHBA - Iran

Sulm ndaj aeroportit King Fahd në Dammam: një i vrarë dhe tetë të plagosur

Një sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar King Fahd në Dammam vrau një person dhe plagosi tetë të tjerë, njoftoi Autoriteti i Aviacionit Civil i Arabisë Saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi tha se mbrojtja ajrore interceptoi katër dronë në Provincën Lindore.

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Aeroporti ndërkombëtar King Fahd në Dammam, Arabia Saudite

Një person u vra dhe tetë të tjerë u plagosën në një sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar King Fahd në Dammam, në lindje të Arabisë Saudite, siç njofton Al Jazeera, duke cituar Autoritetin e Aviacionit Civil të mbretërisë.

Autoriteti saudit i aviacionit tha në një deklaratë të publikuar në platformën X se sulmi shkaktoi edhe dëme materiale, të cilat po vlerësohen ende. Aeroporti King Fahd, që i shërben qytetit të Dammam-it dhe gjithë Provincës Lindore, është një nga portat kryesore ajrore të Arabisë Saudite në Gjirin Persik.

Vetëm pak minuta pas njoftimit për sulmin, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore interceptoi dhe shkatërroi katër dronë në Provincën Lindore. Zëdhënësi i koalicionit, gjeneral brigade Turki al-Malki, e bëri njoftimin pa dhënë hollësi të mëtejshme për shënjestrat e dronëve.

Sulmi i së mërkurës është më i fundit në valën e goditjeve që kanë shënjestruar aeroportet dhe infrastrukturën energjetike të Arabisë Saudite javët e fundit, ndërsa lufta mes Huthi-ve të mbështetur nga Irani dhe mbretërisë është përshkallëzuar sërish. Më herët gjatë ditës, mbetjet e një droni të interceptuar pranë fushës së naftës Shaybah vranë dy punëtorë të huaj dhe plagosën dy të tjerë.

Autoritetet saudite nuk dhanë hollësi për identitetin e viktimës dhe të të plagosurve në aeroportin e Dammam-it, ndërsa vlerësimi i dëmeve materiale vazhdon.

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