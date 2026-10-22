SHBA-ja pakëson trupat në bazat e Lindjes së Mesme dhe stafin diplomatik, raporton NBC News
Ushtria amerikane ka pakësuar ditët e fundit praninë e trupave në bazat e saj në Lindjen e Mesme, ndërsa Departamenti i Shtetit urdhëron pakësime të mëtejshme të stafit në disa misione diplomatike në rajon, sipas raportimit të NBC News.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka pakësuar në heshtje, ditët e fundit, praninë e trupave në bazat e saj në Lindjen e Mesme, ndërsa Departamenti i Shtetit po urdhëron pakësime të mëtejshme të stafit në disa misione diplomatike në rajon, siç njofton Al Jazeera, duke cituar raportimin e NBC News me zyrtarë amerikanë.
Sipas raportimit, pakësimi i forcave dhe i personelit diplomatik ngjan me tërheqjet që Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit nisën rreth fillimit të luftës me Iranin në shkurt, dhe burimet thonë se lëvizjet vijnë si përgjigje ndaj kërcënimeve të vazhdueshme në rajon, përfshirë ato nga Irani.
Një zyrtar amerikan i tha NBC-së se pakësimi i trupave përfshin bazat në Jordani, Katar dhe Kuvajt. Zëdhënësi i Komandës Qendrore amerikane (CENTCOM), Timothy Hawkins, tha për rrjetin se forcat amerikane i lëvizin rregullisht ushtarët dhe asetet për të optimizuar gatishmërinë e misionit dhe se lëvizje të tilla nuk diskutohen për arsye të sigurisë operative, duke shtuar se forcat e SHBA-së mbeten vigjilente dhe të gatshme për të mbrojtur personelin dhe interesat amerikane në gjithë rajonin.
Raportimi vjen në të njëjtën ditë kur Departamenti i Shtetit sqaroi se urdhri i largimit të urdhëruar vlen vetëm për personelin qeveritar amerikan jo-thelbësor dhe familjet e tyre në Arabinë Saudite, pas sulmeve vdekjeprurëse të Huthi-ve ndaj objektivave saudite.
Lëvizjet pasqyrojnë shqetësimin në rritje në Uashington se konflikti me Iranin dhe aleatët e tij mund të përshkallëzohet sërish, ndërsa bisedimet për paqe mbeten të bllokuara dhe sulmet ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit vazhdojnë.
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