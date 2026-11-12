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Kur lindin më shumë bebe? Korriku-shtatori kryeson në 14 nga 15 vite, Durrësi me përqendrimin më të lartë

Analiza e të dhënave të INSTAT për 2011-2025 tregon se tremujori i tretë regjistron më shumë lindje, ndërsa numri i përgjithshëm i bebeve vijon rënien.

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Kur lindin më shumë bebe? Korriku-shtatori kryeson në 14 nga 15 vite, Durrësi me përqendrimin më të lartë

Siç njofton Shqiptarja.com, duke iu referuar të dhënave të INSTAT, në 14 nga 15 vitet e periudhës 2011-2025 tremujori i tretë i vitit, korrik-shtator, ka regjistruar numrin më të lartë të lindjeve në Shqipëri. Përjashtimi i vetëm është viti 2019, kur më shumë fëmijë lindën në tremujorin tetor-dhjetor.

Tendenca vijon edhe këtë vit. Në nëntë muajt e parë të vitit 2026 janë regjistruar 16,016 lindje, 4.7% më pak (789 më pak) se e njëjta periudhë e vitit 2025, ndërsa korrik-shtatori mbetet sërish periudha me më shumë lindje. Vetëm në tremujorin e tretë të vitit 2026 u regjistruan 5,048 lindje, 10.5% më pak (592 më pak) se tremujori i tretë i vitit 2025.

Mesatarisht, në 15 vitet e analizuara, 28.1% e lindjeve vjetore kanë ndodhur në korrik-shtator. Tremujori i katërt renditet i dyti me 25.6%, i ndjekur nga prill-qershori me 23.5% dhe janar-marsi me 22.8%.

Modeli sezonal shfaqet në të gjitha qarqet, por me dallime territoriale. Durrësi ka përqendrimin më të lartë të lindjeve në tremujorin e tretë, me 28.6% të totalit 15-vjeçar, i ndjekur nga Elbasani me 28.4% dhe Vlora me 28.3%. Tirana, Korça dhe Vlora shfaqin modelin më të qëndrueshëm, me tremujorin e tretë kryesues në 14 nga 15 vite, ndërsa në Gjirokastër kjo ka ndodhur vetëm në nëntë vite. Në nëntë qarqe tetor-dhjetori renditet i dyti, ndërsa në Dibër, Korçë dhe Kukës vendin e dytë e mban prill-qershori.

Pavarësisht kulmit të qëndrueshëm sezonal, numri i përgjithshëm i lindjeve ka rënë ndjeshëm: nga 34,232 në vitin 2011 në vetëm 22,541 në vitin 2025, një rënie prej 34.2%.

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