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26 Sht 2026
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NBA

Stephen Curry në rrugën për t’u bërë lojtari me të ardhurat më të mëdha në histori të NBA-së pas zgjatjes me Warriors

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Stephen Curry është afër një rekordi të ri financiar në NBA pas nënshkrimit të një zgjatjeje kontrate me Golden State Warriors, e cila e vendos atë në pozicionin për të arritur shifra rekord të të ardhurave të karrierës.

Siç raporton Bleacher Report, zgjatja është dyvjeçare me vlerë 116 milionë dollarë dhe përfshin një opsion lojtari për sezonin 2028-29. Curry po hynte në sezonin 2026-27 me një kontratë njëvjeçare prej 62.3 milionë dollarësh, që sipas Spotrac çoi të ardhurat e tij të karrierës në rreth 532 milionë dollarë.

Sipas projeksioneve të Spotrac, ai pritet të ketë një goditje ndaj plafonit prej rreth 55.8 milionë dollarësh në 2027-28 dhe 58 milionë në sezonin pasues. Kjo zgjatje e vendos Curry-n të fitojë rreth 645 milionë dollarë deri në fund të sezonit 2028-29, çka do ta bëjë atë lojtari me të ardhurat më të mëdha në histori; aktualisht Spotrac nuk parashikon që ndonjë tjetër të kalojë 600 milionë dollarë në të ardhura karriere. Kevin Durant dhe LeBron James janë parashikuar të përfundojnë me rreth 591 milionë dhe 589 milionë dollarë, ndërsa deri në 2031 emra si Kawhi Leonard, Devin Booker, Paul George, Donovan Mitchell, Joel Embiid dhe James Harden mund të bashkohen në klubin e gjysmë-miliardëshave.

Sipas Bleacher Report, Warriors shpresojnë që Curry të rikuperojë nga problemet me gju të djathtë që e penalizuan gjatë sezonit 2025-26 dhe të jetë gati për nisjen e kampionatit më 21 tetor ndaj Los Angeles Lakers.

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