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NBA

Stephen Curry rinovon me Warriors: kontratë dyvjeçare 116 milionë dollarë me opsion lojtari

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Stephen Curry ka zyrtarizuar qëndrimin e tij te Golden State Warriors, duke nënshkruar një kontratë të re dyvjeçare me vlerë 116 milionë dollarë dhe me një opsion lojtari për sezonin 2028-29. Sipas Shams Charania të ESPN, kjo marrëveshje është më e ulët se shuma maksimale që do t’i ishte ofruar nëse do të hynte në treg si agjent i lirë verën e ardhshme, kur do të kishte të drejtë për deri në 136.7 milionë dollarë për dy sezonet e ardhshme.

Siç raporton Bleacher Report, vendimi i Curry vjen në një moment reflektimi për organizatën, që sezonin e fundit u mbyll me bilanc 37-45 dhe pa kapacitet të fortë për t’u rivalizuar për titullin në formacionin aktual. Drejtuesit dhe stafi teknik shprehen se pjesa kryesore mbetet shëndeti i udhëheqësit të ekipit dhe nevoja për përmirësime të mëdha në përbërje; periudha e fundit përfshiu edhe diskutime të mëdha rreth mënyrave për të forcuar skuadrën nëpërmjet tregtive

Trajneri Steve Kerr rinovoi gjithashtu marrëveshjen e tij të punës me Warriors dhe raportet e fundit ngrenë se marrëdhënia mes Curry dhe Kerr është një element kyç në vendimin e yllit për të qëndruar. Curry ka pohuar më parë se preferon të përfundojë karrierën me klubin që e bëri atë ikonë, dhe marrëveshja e re duket si shenjë e besimit të tij në projektin e klubit, edhe pse sfidat organizative mbeten të mëdha.

Marrëveshja u prit me entuziazëm nga një pjesë e tifozërisë, por drejtuesit kanë ende punë për të forcuar skuadrën dhe për të kthyer Warriors në një kandidat serioz për titull. Lajmi u konfirmua dhe pasqyrua gjithashtu nga Bleacher Report, që thekson rëndësinë e këtij rikonfirmimi për të ardhmen e klubit.

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