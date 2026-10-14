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Politika

“Një tjetër ditë Shqipërie në BE”, Rama ndan momentet nga konferenca Ndërqeveritare në Bruksel

· 1 min lexim
nga konferenca

Shqipëria ka finalizuar dje mbylljen e kapitullit 20 në kuadër të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

Ky kapitull, i cili përkon me Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale, duke përfshirë mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, përmirësimin e klimës së investimeve, digjitalizimin dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare, është kapitulli i katërt i mbyllur, duke e çuar vendin edhe një hap më pranë BE-së.

Objektivi i qeverisë shqiptare është dyfishimi i kapitujve të mbyllur, çka e theksoi dhe në konferencën e përbashkët me Komisioneren për Zgjerim Marta Kos dhe ministrin e Jashtëm irlandez Thomas Byrne.

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