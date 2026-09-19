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Kosova

Njohësi i arsimt ngre shqetësimin për trajtimin e luftës në kurrikulat shkollore: Në mbi 2,600 faqe nuk përmendet UÇK-ja

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Njohësi i arsimit, Agon Ahmeti, njëherësh drejtor ekzekutiv i ETEA-s, ka reaguar sot lidhur me atë se si trajtohet në sistemin arsimor historia e luftës së fundit në Kosovë dhe roli i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Ahmeti në një postim në Facebook shkruan se në 16 dokumente kurrikulare me mbi 2600 faqe tekst, çuditërisht nuk ka arritur të gjejë askund emrin e plotë ose shkurtesën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Lexoni të plotë postimin e tij:

Mbi 2600 faqe dokumente kurrikulare – në asnjërën prej tyre nuk përmendet Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK)!

Gjithsej 489 rezultate të të nxënit në lëndën e historisë – asnjë prej tyre nuk i dedikohet specifikisht UÇK-së!

Si pasojë e ngjarjeve të rënda të ditëve të fundit, lidhur me historinë e Kosovës dhe luftën e UÇK-së, Drejtoria e Arsimit në Prishtinë kërkoi që ora e parë e mësimit t’i kushtohej UÇK-së dhe, dy ditë pas, që flamuri i UÇK-së të vendosej në hyrje të shkollave publike.

Mirë shumë! Por, nëse UÇK-ja konsiderohet pjesë kaq e rëndësishme e historisë së Kosovës, pse njohja e saj në shkollë duhet të bëhet me vendime administrative të momentit/ad hoc? Çka nëse nesër vjen në pushtet një qeverisje që nuk i pëlqen me fol për luftën?

Si rrjedhojë, vendosa dhe i analizova 16 dokumente kurrikulare të Kosovës, përfshirë Kornizën Kurrikulare, Kurrikulat Bërthamë për 3 nivelet e arsimit parauniversitar dhe 12 kurrikulat lëndore (klasat I-XII), për me kuptu se çka pritet me ditë një nxënës për UÇK-në pas 12 viteve shkollim…

Në 16 dokumente kurrikulare me mbi 2600 faqe tekst, çuditërisht nuk arrita me gjetë askund emrin e plotë ose shkurtesën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Pastaj u ndala specifikisht te rezultatet e të nxënit në lëndën e historisë. Janë gjithsej 489 rezultate, pra 489 tema, procese apo ngjarje konkrete historike që nxënësi duhet t’i dijë dhe t’i kuptojë. Asnjëra nuk i dedikohet specifikisht UÇK-së! Vetëm 3 nga 489 (0.61%) rezultate e prekin luftën çlirimtare, por pa kërkuar specifikisht njohjen e UÇK-së apo figurave kryesore të saj.

E di, kur bëhet fjalë për historinë në shkollë, jo gjithçka është histori bashkëkohore. Periudhat historike zhvillohen kronologjikisht, nga parahistoria e deri te zhvillimet më të afërta me kohën tonë. Çështja nuk është pse UÇK-ja nuk përmendet në çdo klasë, por sa dhe si trajtohet kur kurrikula arrin te kjo periudhë historike.

Kurrikula është baza mbi të cilën ndërtohen programet mësimore, tekstet shkollore dhe ligjëratat e mësimdhënësve. Me fjalë të tjera, kurrikula është krejt ajo që duhet të ndodhë dhe mësohet në klasë.

NGA 489 REZULTATE NË HISTORI – ASNJË PËR USHTRINË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS!. /Telegrafi/

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