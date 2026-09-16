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Serbia

Novi DSS akuzon SNS-në: Punonjësit e ‘Parking servis’ të Obrenovcit u dërguan të firmosin listën tonë

Novi DSS thotë se regjimi po përpiqet 'të kontaminojë' procesin e mbledhjes së firmave për listën 'E djathta autentike' edhe në komunën Stari grad; premton të filtrojë çdo firmë.

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Miloš Jovanoviç, kreu i Novi DSS-së (foto ilustruese)

Nova demokratska stranka Srbije (Novi DSS) akuzoi sot komitetin lokal të Partisë Serbe Progresive (SNS) në Obrenovc se ka dërguar në mënyrë të organizuar punonjësit e ndërmarrjes komunale “Parking servis”, me urdhër që të firmosin masivisht në mbështetje të listës zgjedhore “E djathta autentike – dr Miloš Jovanoviç”. Sipas partisë, një situatë e ngjashme ndodhi edhe në komunën Stari grad të Beogradit.

“Me përpjekjen cinike të përparimtarëve lokalë të Obrenovcit për të kontaminuar procesin tonë të mbledhjes së firmave për listën zgjedhore, regjimi aktual konfirmon strategjinë e tij të prishur, duke mos zgjedhur mjete për ta bërë pa kuptim të gjithë procesin zgjedhor”, thuhet në deklaratën e Novi DSS-së.

Partia bën të ditur se në Stari grad shkuan anëtarë të SNS-së pa simbolet e ndërmarrjeve publike, me të njëjtin qëllim. Novi DSS e lexon këtë si dëshmi se “E djathta autentike po forcohet” dhe se pushteti e kupton se vetëm me votat e qytetarëve me orientim të djathtë mund të ndodhë ndryshimi i pushtetit dhe i politikës.

Novi DSS premtoi se do të filtrojë çdo firmë dhe çdo emër dhe u bëri thirrje kontrollorëve në pikat e nënshkrimit për vigjilencë maksimale, me qëllim parandalimin e mashtrimit. Listën e kanë mbështetur, ndër të tjerë, akademiku Matija Beçkoviq, akademiku Kosta Çavoski, historiani Nemanja Deviq, Bojan Dimitrijeviç dhe Dragomir Angjelkoviq, ndërsa partia paralajmëron edhe “surpriza potenciale”.

Burimi: Danas

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