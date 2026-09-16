ODIHR hap sot në Beograd misionin vëzhgues për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit
Misionin e kryeson Owen Murphy me një ekip prej 14 ekspertësh ndërkombëtarë; 30 vëzhgues afatgjatë dislokohen në mbarë vendin nga 25 shtatori, ndërsa kërkohen 300 vëzhgues afatshkurtër.
Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) hapi sot në Beograd misionin vëzhgues për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të Serbisë, të caktuara për 25 tetor. Misioni u hap me ftesë të institucioneve kompetente serbe dhe mbi bazën e gjetjeve të misionit të vlerësimit të nevojave që ODIHR zhvilloi në korrik të vitit 2026.
Misionin e kryeson Owen Murphy, me një ekip kryesor prej 14 ekspertësh ndërkombëtarë. Sipas njoftimit zyrtar, nga 25 shtatori 30 vëzhgues afatgjatë do të dislokohen në mbarë vendin, ndërsa ODIHR planifikon të kërkojë 300 vëzhgues afatshkurtër, të cilët do t’i bashkohen misionit disa ditë para ditës së zgjedhjeve. Ekspertët dhe vëzhguesit vijnë nga 24 shtete pjesëmarrëse të OSBE-së.
“Zgjedhjet janë proces, jo vetëm një ditë”, deklaroi Murphy në hapjen e misionit, duke theksuar se vëzhgimi nis shumë kohë para se votuesit të shkojnë në kutitë e votimit dhe se prania e misionit në gjithë territorin e Serbisë për disa javë mundëson biseda me të gjitha palët e interesuara dhe ndjekjen e të gjitha zhvillimeve.
Misioni do të ndjekë të gjitha aspektet kyçe të procesit zgjedhor: fushatën parazgjedhore, përfshirë atë në rrjetet sociale; financimin e fushatës; punën e administratës zgjedhore në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal; legjislacionin zgjedhor; mekanizmat institucionalë kundër dezinformimit; pasqyrimin mediatik; dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve zgjedhore. Vëzhguesit do të vlerësojnë gjithashtu zbatimin e rekomandimeve të mëparshme të ODIHR-it.
Rreth dy javë para zgjedhjeve, ODIHR do të publikojë një raport të përkohshëm; konkluzionet preliminare do të prezantohen në konferencë për media një ditë pas zgjedhjeve, ndërsa raporti final me vlerësimin e të gjithë procesit do të dalë disa muaj më vonë. Në ditën e zgjedhjeve, delegacione të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së, të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe të Parlamentit Evropian do t’i bashkohen misionit. ODIHR ka vëzhguar 20 zgjedhje të mëparshme në Serbi, herën e fundit në vitin 2024.
Burimi: Danas
Foto: oscepa / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
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