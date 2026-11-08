Nxirret nga liqeni i Ujmanit vetura e fundosur në vitin 2025
Operacioni i përbashkët i Policisë së Kosovës, Ekipit Nacional të Kërkim-Shpëtimit, Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave dhe Klubit të Zhytjes "Trepça" nxori të dielën nga uji automjetin që kishte rënë në liqen në tetor të vitit 2025; pas nxjerrjes, vetura iu dorëzua pronarit.
Një veturë që ishte fundosur në liqenin e Ujmanit në tetor të vitit 2025 është nxjerrë të dielën nga uji, në një operacion të përbashkët të institucioneve të Kosovës — siç njofton RTK, operacioni u zhvillua në zonën e Mitrovicës së Veriut.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, të përcjellë edhe nga Telegrafi, në operacion morën pjesë njësitë e rendit dhe njësitë e specializuara të Policisë, Ekipi Nacional i Kërkim-Shpëtimit, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave dhe Klubi i Zhytjes “Trepça”. Aksioni nisi rreth orës 10:00, ndërsa rreth orës 12:40 automjeti u identifikua dhe u nxor nga liqeni.
Policia bëri të ditur se ndërhyrja u mundësua pas rënies së nivelit të ujit në liqen dhe se operacioni shërbeu njëkohësisht edhe si trajnim praktik për pjesëtarët e institucioneve të përfshira.
Rasti ishte raportuar më 14 tetor 2025 nga pronari i automjetit, i cili kishte njoftuar se vetura e tij, e parkuar jashtë rrugës pranë liqenit, në rrethana të paqarta kishte rënë në ujë dhe ishte fundosur. Pas nxjerrjes, automjeti iu dorëzua pronarit legjitim.
Policia e Kosovës ritheksoi përkushtimin për të qenë në shërbim të qytetarëve dhe për bashkëpunim me institucionet e tjera në operacione të tilla.
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