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08 Nën 2026
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Marta Kos: Optimiste se Mali i Zi dhe Kroacia do t’i zgjidhin çështjet e hapura deri në fund të vitit Sherri në Ujin e Ftohtë në Vlorë, 34-vjeçari nxori pistoletën për të qëlluar gjatë sherrit, ja si u parandalua ngjarja Nxirret nga liqeni i Ujmanit vetura e fundosur në vitin 2025 Berisha u del në krah studentëve, qytetarët e “masakrojnë” me komente: Nuk mbledh dot më shumë se 500 vetë, do të sh FOKUS – Përshkallëzohen tensionet SHBA-Iran, goditet një anije tregtare në Gjirin e Omanit
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Kronika

Sherri në Ujin e Ftohtë në Vlorë, 34-vjeçari nxori pistoletën për të qëlluar gjatë sherrit, ja si u parandalua ngjarja

· 3 min lexim
Ftohtë në Vlorë,

Policia ka zbardhur detaje të reja nga sherri i ndodhur mbrëmjen e djeshme në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë, ku një 34-vjeçar tentoi të largohej me vrap pas konfliktit. I riu është arrestuar, pasi dyshohet se gjatë përplasjes tentoi të përdorte një armë zjarri.

I arrestuari është Mario Meçanaj, 34 vjeç, banues në Vlorë, i cili mbrëmjen e 7 nëntorit, rreth orës 20:50, u përfshi në një konflikt për motive të dobëta me 41-vjeçarin E.H., banues në Tiranë.

Sherri ndodhi në vendin e quajtur “Rrapi”, në zonën e Ujit të Ftohtë, ku policia ndërhyri për të ndalur përplasjen. Siç u raportua edhe mbrëmjen e djeshme, një prej personave të përfshirë tentoi të largohej me vrap. Efektivët qëlluan edhe në ajër për ta ndaluar, por ai vazhdoi të largohej derisa u kap disa metra më tutje.

Sipas detajeve të bëra publike sot nga policia, Meçanaj dyshohet se gjatë konfliktit ka tentuar të përdorë një pistoletë, të cilën më pas e ka hedhur në rërë, në vendin ku u kap nga efektivët.

Arma e zjarrit u gjet dhe u sekuestrua, ndërsa gjatë kontrollit të makinës së 34-vjeçarit policia zbuloi edhe një përforcues metalik grushti.

34-vjeçari u arrestua në kuadër të operacionit “Yacht”, ndërsa materialet i kaluan Prokurorisë së Vlorës për hetime të mëtejshme.

Njoftimi i Policisë

Vlorë/ Finalizohet operacioni policor i koduar “Yacht”, parandalohet një ngjarje e mundshme kriminale.

Arrestohet 34-vjeçari që tentoi të përdorte armë zjarri gjatë një konflikti.

Sekuestrohen arma e zjarrit pistoletë dhe një përforcues metalik grushti.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Yacht”, në kuadër të të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi M. M., 34 vjeç, banues në Vlorë.

Gjatë patrullimit në lagjen “Uji i Ftohtë”, mbrëmjen e djeshme, rreth orës 20:50, në vendin e quajtur “Rrapi”, punonjësit e Policisë konstatuan një konflikt për motive të dobëta mes 34-vjeçarit dhe shtetasit E. H., 41 vjeç, banues në Tiranë.

Shërbimet e Policisë ndërhynë menjëherë, duke parandaluar përshkallëzimin e situatës. Gjatë ndërhyrjes, 34-vjeçari tentoi të largohej me vrap, por u kap dhe u neutralizua nga punonjësit e Policisë.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se, gjatë konfliktit, 34-vjeçari ka tentuar të përdorë një armë zjarri pistoletë, të cilën më pas e ka hedhur në rërë, në vendin ku u kap nga shërbimet e Policisë. Arma u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Gjithashtu, gjatë kontrollit të automjetit të tij, u gjet një përforcues metalik grushti, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.

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