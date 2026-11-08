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08 Nën 2026
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Politika

Berisha u del në krah studentëve, qytetarët e “masakrojnë” me komente: Nuk mbledh dot më shumë se 500 vetë, do të sh

· 2 min lexim
Nuk mbledh dot më shumë
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me protestën e studentëve, duke bërë thirrje për bashkim dhe solidaritet në mbështetje të tyre.

“Koha kërkon bashkim, solidaritet dhe mbështetje për studentët. Dallimet tona nuk duhet të na ndajnë përballë sfidave të vendit”, shkruan Berisha.

Por mesazhi i tij ka marrë reagime të shumta kritike nga qytetarët, të cilët kanë kundërshtuar përfshirjen e tij në protestën studentore. Në komentet e tyre, disa prej tyre kanë rikujtuar thirrjen e studentëve për arrestimin e Edi Ramës dhe Sali Berishës, ndërsa të tjerë e kanë akuzuar kreun e PD-së se po përpiqet të përfitojë nga protesta.

“Thirrja e studentëve nuk ka ndryshuar e s’do ndryshojë: Rama n’burg, Berisha n’burg”, shkruan një qytetar.

“Ik mor karaxhixhiç, thye qafën bashkë me Ramën”, komenton një tjetër.

“S’kanë nevojë studentët t’i mbështesësh ti o hajdut i fajdeve, e di gjithë bota që na vodhe lekët”, shkruan një qytetar.

Kritikat kanë vijuar edhe për përpjekjet e Berishës për t’u përfshirë në protestën studentore.

“Bëj protestat e tua ti! Ç’punë ke me studentët? Apo nuk mbledh dot më shumë se 500 vetë dhe do të shfrytëzosh ata? Ik andej se po qelb dynjanë… plak matuf”, thuhet në një tjetër koment.

Ndërkohë, një qytetar tjetër ka përdorur tone të ashpra ndaj kreut të opozitës: “Kalbësirë e mbaruar. Po nuk ke faj ti. Fajin e kanë ata që të besojnë akoma mbas 40 vjetësh”.

Një tjetër komentues i është drejtuar Berishës duke shkruar: “Po ja fute studentëve e dhjeve. Tani protestoni sa të doni, po nuk ju shkon njeri mbrapa”.

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