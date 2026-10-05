OKX dhe Intercontinental Exchange depozitojnë në SEC platformën për tregtimin e aksioneve të tokenizuara 24/7
Platforma e kriptomonedhave OKX dhe Intercontinental Exchange (ICE), kompania që zotëron Bursën e Nju Jorkut, kanë depozituar në Komisionin e Letrave me Vlerë të SHBA-së (SEC) kërkesën për të lançuar një platformë për tregtimin e aksioneve të tokenizuara, siç njofton Reuters. Sipërmarrja e përbashkët, e quajtur OKXICE, synon të mundësojë tregtimin rreth orës, shtatë ditë në javë, të aksioneve amerikane nëpërmjet teknologjisë blockchain.
Sipas dokumentit të depozituar të dielën në SEC, mbi 60 kompani të listuara do të jenë të disponueshme për tregtim të pandërprerë gjatë gjithë javës. «Ky është një hap historik drejt një Wall Street-i vërtet global, 24/7», u shpreh bashkë-kryetari i OKXICE, ish-guvernatori i Nju Jorkut Andrew Cuomo, në një postim në platformën X, siç citon Reuters.
Lëvizja vjen pasi SEC-ja zbuloi muajin e kaluar një përjashtim rregullator që u lejon kompanive të ofrojnë tregtim të aksioneve dhe letrave të tjera me vlerë të bazuara në blockchain, të njohura si «aksione të tokenizuara». Vendimi erdhi dy ditë pasi legjislacioni gjithëpërfshirës për kriptomonedhat, i mbështetur nga presidenti Donald Trump, dështoi të përparojë në Senat.
Sipas Reuters, edhe bursat globale — përfshirë NYSE-në, Nasdaq-un dhe Bursën e Londrës — po përgatiten të lançojnë tregtim rreth orës në muajt e ardhshëm, ndërsa shtyrja e tregjeve të parashikimeve drejt tregtimit të aksioneve amerikane ka ngritur së fundmi shqetësime rregullatore.
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