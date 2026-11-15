Kushner: SHBA-të po lehtësojnë angazhimin e drejtpërdrejtë mes Moskës dhe partnerëve evropianë
I dërguari amerikan Jared Kushner tha të shtunën se fokusi i Uashingtonit tani është lehtësimi i angazhimit të drejtpërdrejtë mes Moskës dhe partnerëve evropianë dhe përgatitja e agjendës për raundin e ardhshëm të bisedimeve trepalëshe për paqen në Ukrainë.
I dërguari amerikan Jared Kushner tha të shtunën, më 14 nëntor, në një postim në X, se fokusi i Uashingtonit tani është lehtësimi i angazhimit të drejtpërdrejtë mes Moskës dhe partnerëve evropianë, si dhe përgatitja e agjendës për raundin e ardhshëm të bisedimeve trepalëshe për paqen në Ukrainë, sipas Associated Press. Deklarata erdhi pas një jave takimesh intensive diplomatike, në një moment kur përpjekjet për t’i dhënë fund luftës po kërkojnë një rrugë të re përpara.
Kushner dhe i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff u takuan veçmas këtë javë me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë dhe me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy në Dublin. Takimet pasuan dy ditë bisedimesh të ndërmjetësuara nga SHBA-ja mes delegacioneve ukrainase dhe ruse në Abu Dhabi, të cilat përfunduan të mërkurën pa një përparim për një armëpushim më të gjerë apo një marrëveshje paqeje, megjithëse palët ranë dakord për një shkëmbim të madh të të burgosurve, numrat përfundimtarë të të cilit janë ende në diskutim.
Kushner tha se nga diskutimet dolën disa ide të reja që po shqyrtohen; disa prej tyre mund të çojnë drejtpërdrejt në përparime, ndërsa të tjerat mund të zhvillohen në propozime të reja që kapërcejnë boshllëqet e mbetura. Ai shtoi se një paqe e qëndrueshme kërkon garanci të besueshme sigurie për Kievin dhe marrëveshje të hollësishme e të zbatueshme sigurie për periudhën pas luftës, që ulin rrezikun e një lufte tjetër, dhe se NATO-ja do të mbetet një shtyllë kritike e sigurisë evropiane.
Në këtë kontekst, më 13 nëntor Zelenskyy u tha gazetarëve se SHBA-ja kishte ngritur për herë të parë çështjen e tërheqjes së Ukrainës nga Donbasi në këmbim të anëtarësimit në NATO. Zelenskyy tha se Kievi nuk është gati të lëshojë territor, por me një paketë gjithëpërfshirëse — garanci sigurie, një ushtri të fortë dhe të financuar mirë, si dhe fonde për rindërtim — ai do ta vinte çështjen në referendum kombëtar.
Ndërkohë, presidenti Donald Trump pritet të takohet me Putinin javën e ardhshme në një samit trepalësh me udhëheqësin kinez Xi Jinping në Shenzhen; zyrtarë amerikanë thanë se Ukraina nuk pritet të diskutohet atje.
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