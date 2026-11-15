Rumania prodhon sërish energji nga të dy reaktorët e Cernavodës pas më shumë se tre muajsh ndërprerjeje
Njësia 1 e centralit bërthamor të Cernavodës u rilidh me rrjetin kombëtar në orën 01:00 të së shtunës, duke i dhënë fund një periudhe prej më shumë se tre muajsh e gjysmë pa energji bërthamore në Rumani.
Rumania prodhon sërish energji elektrike nga të dy reaktorët e centralit bërthamor të Cernavodës, pasi Njësia 1 u rilidh me Sistemin Kombëtar të Energjisë gjatë natës nga e premtja në të shtunë, më 14 nëntor, siç njoftohet nga të dhënat e operatorit të rrjetit Transelectrica dhe të operatorit Nuclearelectrica. Sinkronizimi u bë në orën 01:00 të së shtunës dhe fuqia po rritet me shkallë, me reaktorin që pritet të arrijë fuqinë nominale në orën 07:00 të së dielës, më 15 nëntor; rikthimi i centralit në kapacitet të plotë u raportua edhe nga Euronews në përmbledhjen e tij evropiane të ditës.
Njësia 2 ishte rilidhur të mërkurën, më 11 nëntor, dhe arriti fuqinë e saj nominale prej 700 MW të enjten, më 12 nëntor. Në raportin më të fundit, të dy reaktorët së bashku prodhonin 997 MW, kundrejt një maksimumi të kombinuar prej rreth 1.400 MW që mund të arrihet deri të dielën në mbrëmje. Në mesditën e së shtunës, prodhimi bërthamor ishte rreth 983 MW, ose 16,13 për qind e prodhimit total të energjisë elektrike të Rumanisë, dhe vendi eksportonte një sasi të vogël energjie.
Rikthimi mbyll një periudhë të gjatë ndërprerjesh që nisi gjatë thatësirës së verës. Njësia 1 u nxor nga puna më 28 korrik, sepse nivelet e ulëta të Danubit nuk linin ujë të mjaftueshëm për ftohjen e instalimeve, ndërsa Njësia 2 e ndoqi më 13 gusht. Njësia 1 punoi pastaj vetëm tri ditë, nga 6 deri më 9 nëntor, përpara se të ndalej sërish për shkak të një defekti në pjesën e saj jobërthamore, pas të cilit drejtori i Nuclearelectrica njoftoi ndryshime në drejtimin teknik të centralit.
Centrali i Cernavodës është i vetmi central bërthamor i Rumanisë dhe në kushte normale mbulon rreth 20 për qind të nevojave të vendit për energji elektrike, me dy njësi prej rreth 700 MW secila, në punë që nga viti 1996 dhe viti 2007. Mungesa e prodhimit bërthamor për më shumë se tre muaj e gjysmë e detyroi sistemin të mbështetej më shumë te hidroenergjia, era dhe importet, ndërsa një raport i Transelectrica i publikuar të premten tregoi se prodhimi bërthamor për periudhën janar-shtator 2026 ra me 31 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.
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