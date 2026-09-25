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Maqedonia e Veriut

Mickoski takohet me Vučić-in në Nju Jork: në fokus bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork; bisedimet u përqendruan te situata në rajon, marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor.

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Takimi u zhvillua në margjinat e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork. Lajmi u bë i ditur nga vetë Mickoski përmes një postimi në Facebook.

“U takova me presidentin e Republikës së Serbisë, Aleksandar Vučić. Në takim biseduam për situatën aktuale në rajon, rëndësinë e marrëdhënieve të mira fqinjësore, thellimin e bashkëpunimit dhe interesat e përbashkëta që kontribuojnë në stabilitetin, zhvillimin dhe prosperitetin e popujve tanë”, shkroi Mickoski.

Mickoski theksoi se vazhdon dialogu i hapur dhe bashkëpunimi konstruktiv drejt forcimit të ndërlidhjes rajonale dhe perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor.

Takimi vjen në kuadër të serisë së takimeve të Mickoskit në Nju Jork, ku përfshihen kryeministrat e Kosovës dhe Kroacisë, presidenti i Finlandës, përfaqësuesja e lartë e BE-së Kaja Kallas dhe zyrtarë amerikanë.

Burimi: Fokus

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