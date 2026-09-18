Ovechkin pas reklamës për partinë e Putinit: ‘Jam rus, e mbështes vendin tim’ — thotë se është ‘për paqe dhe dashuri’
Alex Ovechkin komentoi të enjten për herë të parë pjesëmarrjen e tij në një reklamë elektorale të partisë „Rusia e Bashkuar“ të Vladimir Putinit, gjatë ditës së mediave të Washington Capitals, që përkoi me ditëlindjen e tij të 41-të: „Jam rus dhe e mbështes vendin tim… Jam për paqe dhe dashuri.“
Videoja e fushatës doli në dritë këtë javë, vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare të Rusisë që mbahen të dielën. Në pamjet e reklamës ylli i hokejit shfaqet pas ministrit të Jashtëm rus, Sergey Lavrov, mes rreth tre dhjetëra figurave të njohura publike ruse, ku bën pjesë edhe legjenda sovjetike e hokejit, Viacheslav Fetisov. Në video, Lavrov deklaron se çdo komb që i vjen Rusisë „me shpatë“ nuk duhet të presë „asnjë mëshirë“.
I pyetur për videon, Ovechkin tha se nuk ka hezituar aspak: „Më kërkuan ta bëj. Thashë po. Kaq e thjeshtë është kjo“, duke shtuar: „Jam rus dhe e mbështes vendin tim… Jam për paqe dhe dashuri dhe shpresoj që gjithçka do të jetë në rregull në botë.“
Për ESPN-në, kapiteni i Capitals këmbënguli se „nuk është pro-luftës“: „Dua paqe dhe dashuri për të gjithë… nuk ka rëndësi kush je, amerikan, rus apo ukrainas. Shpresoj që gjithçka të jetë mirë dhe të mbarojë së shpejti.“
Nuk është hera e parë që Ovechkin shfaq mbështetjen e tij për Kremlinin: në vitin 2017 ai nisi lëvizjen „Putin Team“ në mbështetje të presidentit rus, ndërsa pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 deklaroi „Ju lutem, jo më luftë“, duke shtuar: „Ai është presidenti im, por unë nuk jam në politikë. Jam sportist.“ Ovechkin konfirmoi gjithashtu se pas tërheqjes nga hokeji do të jetojë në Rusi.
Zgjedhjet parlamentare të kësaj jave zhvillohen në një garë ku „Rusia e Bashkuar“ dhe nëntë parti të tjera — të gjitha mbështetëse të politikave të Putinit — janë forcat kryesore, ndërsa e vetmja parti që kundërshtonte luftën në Ukrainë është përjashtuar nga fletët e votimit.
Pjesëmarrja e Ovechkin në reklamë ka shkaktuar reagime: legjenda çeke e hokejit, Dominik Hasek, e quajti pjesëmarrjen mbështetje për luftën e Rusisë kundër Ukrainës, ndërsa menaxheri i përgjithshëm i Capitals, Chris Patrick, pranoi se është një „situatë e vështirë“. Klubi njoftoi se Ovechkin-it iu kërkua të merrte pjesë në video ndërsa ndodhej në shtëpi në Rusi këtë verë.
Burimi: Reuters
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