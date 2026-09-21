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Receta gatimi

Paçe qingji (mish koke) — supa tradicionale shqiptare me mish të zier ngadalë

· 2 min lexim
Paçe qingji — Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Paçja (supa me mish koke qingji a deleje) është ndër gatimet më të vjetra dhe më karakteristike të kuzhinës shqiptare, e përgatitur sidomos në dimër dhe në raste festash familjare. Sekreti i saj është zierja e ngadaltë për disa orë, që e bën mishin të shkrihet në gojë dhe lëngun të pasur e aromatik. Shërbehet gjithmonë e nxehtë, me hudhër të shtypur, uthull dhe spec të kuq të bluar.

Përbërësit

  • 1 kokë qingji (ose deleje), e pastruar mirë
  • 3 litra ujë të ftohtë
  • 1 qepë, e prerë në gjysmë
  • 8–10 kokrra piper i zi
  • 2 gjethe dafine
  • kripë sipas shijes
  • 3–4 thelpinj hudhër (për servirim)
  • 2 lugë gjelle uthull ose lëng limoni
  • 1 lugë çaji spec i kuq i bluar (për servirim)

Hapat e përgatitjes

  1. Laje kokën e qingjit shumë mirë me ujë të ftohtë, hiq çdo mbetje dhe lëre të qëndrojë në ujë të ftohtë për rreth 30 minuta.
  2. Vendose kokën në një tenxhere të madhe, mbuloje me 3 litra ujë të ftohtë dhe vendose në zjarr të fortë.
  3. Kur uji të vlojë, hiq me kujdes shkumën që mblidhet në sipërfaqe, pastaj ul zjarrin në mesatar-të ulët.
  4. Shto qepën, piperin e zi, gjethet e dafinës dhe kripën; mbuloje tenxheren dhe lëre të ziejë ngadalë 3 deri në 3 orë e gjysmë, derisa mishi të shkëputet lehtë nga kocka.
  5. Hiq kokën nga tenxherja dhe kullo lëngun përmes një site të hollë; ktheje lëngun e kulluar në tenxhere.
  6. Shkëput mishin nga kockat, hiq pjesët e padëshiruara, preje mishin në copa dhe ktheje në lëng.
  7. Sille lëngun në vlim edhe një herë dhe korrigjo kripën sipas shijes.
  8. Shtyp hudhrat me pak kripë dhe përzieji me uthullën. Shërbeje paçen të nxehtë, me hudhër-uthull, spec të kuq të bluar sipër dhe bukë të thekur pranë.

Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta. Koha e gatimit: 3–3,5 orë. Porcione: 6–8.

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