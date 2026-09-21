Paçe qingji (mish koke) — supa tradicionale shqiptare me mish të zier ngadalë
Paçja (supa me mish koke qingji a deleje) është ndër gatimet më të vjetra dhe më karakteristike të kuzhinës shqiptare, e përgatitur sidomos në dimër dhe në raste festash familjare. Sekreti i saj është zierja e ngadaltë për disa orë, që e bën mishin të shkrihet në gojë dhe lëngun të pasur e aromatik. Shërbehet gjithmonë e nxehtë, me hudhër të shtypur, uthull dhe spec të kuq të bluar.
Përbërësit
- 1 kokë qingji (ose deleje), e pastruar mirë
- 3 litra ujë të ftohtë
- 1 qepë, e prerë në gjysmë
- 8–10 kokrra piper i zi
- 2 gjethe dafine
- kripë sipas shijes
- 3–4 thelpinj hudhër (për servirim)
- 2 lugë gjelle uthull ose lëng limoni
- 1 lugë çaji spec i kuq i bluar (për servirim)
Hapat e përgatitjes
- Laje kokën e qingjit shumë mirë me ujë të ftohtë, hiq çdo mbetje dhe lëre të qëndrojë në ujë të ftohtë për rreth 30 minuta.
- Vendose kokën në një tenxhere të madhe, mbuloje me 3 litra ujë të ftohtë dhe vendose në zjarr të fortë.
- Kur uji të vlojë, hiq me kujdes shkumën që mblidhet në sipërfaqe, pastaj ul zjarrin në mesatar-të ulët.
- Shto qepën, piperin e zi, gjethet e dafinës dhe kripën; mbuloje tenxheren dhe lëre të ziejë ngadalë 3 deri në 3 orë e gjysmë, derisa mishi të shkëputet lehtë nga kocka.
- Hiq kokën nga tenxherja dhe kullo lëngun përmes një site të hollë; ktheje lëngun e kulluar në tenxhere.
- Shkëput mishin nga kockat, hiq pjesët e padëshiruara, preje mishin në copa dhe ktheje në lëng.
- Sille lëngun në vlim edhe një herë dhe korrigjo kripën sipas shijes.
- Shtyp hudhrat me pak kripë dhe përzieji me uthullën. Shërbeje paçen të nxehtë, me hudhër-uthull, spec të kuq të bluar sipër dhe bukë të thekur pranë.
Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta. Koha e gatimit: 3–3,5 orë. Porcione: 6–8.
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