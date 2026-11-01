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Greqia

Panathinaikosi fiton derbin e Athinës 2-0 ndaj AEK-ut dhe mbetet në krye, vendosin Tetteh dhe Andino

Super League, java 9: goli i Tetteh që në sekondën e 33-të dhe goli i Andinos në minutën e 49-të i dhanë "të gjelbrëve" fitoren në OAKA, edhe pse luajtën me dhjetë lojtarë pas përjashtimit të Kangwa në minutën e 70-të.

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Panathinaikosi fitoi 2-0 ndaj AEK-ut në derbin e Athinës, të luajtur në stadiumin OAKA për javën e 9-të të Super League, siç njofton Fosonline. “Të gjelbrët” luajtën shumë mirë në pjesën më të madhe të ndeshjes, me Santino Andinon si lojtarin më të mirë në fushë, dhe mbetën në krye të renditjes pas javës së 9-të.

Sipas raportimit të Fosonline, vendasit kaluan në avantazh që me përshëndetjen e parë: Andino i vodhi topin Rotës, pasoi te Tetteh dhe ky i fundit, vetëm 33 sekonda pas fillimit të ndeshjes, shënoi për 1-0. “Bashkimi” vonoi të rimëkëmbej nga goditja e ftohtë, ndërsa Panathinaikosi e shfrytëzoi gjendjen me Andinon dhe Levi Garcían shumë aktivë; në minutën e 37-të Brignoli priti goditjen e Levi Garcías, ndërsa vendasit goditën dy herë shtyllën, një herë me argjentinasin në minutën e 38-të dhe një herë me Levi Garcían në minutën e 41-të.

Kur pritej reagimi i AEK-ut, ishte Panathinaikosi që shënoi sërish: në minutën e 49-të Andino kaloi Georgievin, i sapofutur si zëvendësues, shmangu Moukoudin në lartësinë e penalltisë dhe bëri 2-0, siç njofton Fosonline.

Në minutën e 70-të ndryshoi baraspesha numerike: Kangwa goditi me shkelm jashtë loje Koitën dhe u përjashtua me të drejtë me karton të kuq. Trajneri Nistrup bëri menjëherë përshtatjet me Louzën dhe Salah-Eddin, ndërsa Nikolic hodhi në fushë Mandalon për të ndryshuar fatin e skuadrës së tij.

Por AEK-u ishte aq i dobët sa, edhe me avantazh numerik, përtej disa shkëndijave nuk mundi ta ndryshonte gjendjen dhe Panathinaikosi mori fitoren me rezultatin përfundimtar 2-0, siç njofton Fosonline. Arbitër i ndeshjes ishte gjermani Jablonski.

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