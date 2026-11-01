PAOK-u fiton 2-1 ndaj Asterasit në Tumbë, Mythou vendos ndeshjen në minutën e 87-të
Super League, java 9: Ndiaye shënoi në minutën e 8-të, Kimpioka barazoi përkohësisht për Asterasin, ndërsa nga një karton i kuq për secilën skuadër i la të dyja me dhjetë lojtarë përpara golit vendimtar të Mythou në minutën e 87-të.
PAOK-u fitoi 2-1 ndaj Asteras Tripolis AKTOR në stadiumin Tumbë të Selanikut, në ndeshjen e javës së 9-të të Stoiximan Super League, siç njofton Sportspress. Protagonist i vendasve ishte sulmuesi i ri Anestis Mythou, i cili shënoi golin e fitores në minutën e 87-të, në një ndeshje me tension dhe me dy përjashtime.
Sipas raportimit të Sportspress, “Dikefalos” e nisi fort ndeshjen dhe kaloi në avantazh që në minutën e 8-të me Serif Ndiaye, i cili shfrytëzoi pasimin vertikal të Andrija Zivkovic dhe mposhti portierin Papadopoulos për 1-0. Vendasit krijuan raste të tjera pa e zgjeruar avantazhin, ndërsa Asterasi shfrytëzoi rastin që iu paraqit: në minutën e 39-të Kimpioka, me kokë pas ekzekutimit të një goditjeje dënimi nga Eder, barazoi 1-1.
Në pjesën e dytë PAOK-u rriti presionin në kërkim të golit të dytë, por në minutën e 63-të Jonjo Kenny u përjashtua me kartonin e dytë të verdhë, duke i lënë selanikasit me dhjetë lojtarë. Avantazhi numerik i arkadëve nuk zgjati shumë: në minutën e 73-të u përjashtua edhe Brorson, gjithashtu me kartonin e dytë të verdhë, dhe baraspesha u rikthye.
Me të dyja skuadrat me dhjetë lojtarë, PAOK-u vazhdoi të shtynte përpara. Në minutën e 78-të Banza humbi një rast të mirë me kokë, ndërsa zgjidhja erdhi në minutën e 87-të nga Anestis Mythou, i cili formoi rezultatin përfundimtar 2-1. Asterasi u përpoq të reagonte në shtesë, me Papakanellos që kërcënoi në minutën e 92-të, por portieri Monastirlis ruajti avantazhin e vendasve.
Me këtë fitore, siç njofton Sportspress, PAOK-u arriti në 18 pikë, ndërsa Asterasi mbeti me 6 pikë. Kenny, për shkak të përjashtimit, do të mungojë në ndeshjen e ardhshme të PAOK-ut kundër Olympiacos-it.
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