Klopp para Gjermani–Greqi: “Brezi i artë” i grekëve na detyron të japim maksimumin
Jürgen Klopp e ka lëvduar kombëtaren greke si “brezin e artë” të futbollit grek në prag të sfidës së sotme të Ligës së Kombeve kundër Gjermanisë, siç njofton Greek Reporter. Ndeshja nis sonte në orën 20:45 në WWK Arena të Augsburgut dhe do të jetë e para në shtëpi për Klopp-in si trajner i Gjermanisë.
Trajneri i Gjermanisë, Jürgen Klopp, e ka lëvduar haptazi “brezin e artë” të kombëtares greke në prag të përballjes së sotme të Ligës së Kombeve të UEFA-s, siç njofton Greek Reporter. Në deklaratat e bëra para konferencës për shtyp në Herzogenaurach, Klopp e ka cilësuar Greqinë si një kombëtare me cilësi të jashtëzakonshme individuale, kreativitet dhe frymë kolektive, duke paralajmëruar se gjermanët do të duhet të punojnë fort për të siguruar rezultatin.
Sipas raportimit të Greek Reporter, ndeshja zhvillohet sonte, të dielën më 27 shtator 2026, me nisjen në orën 20:45 lokale (21:45 në Greqi) në WWK Arena të Augsburgut. Për Klopp-in do të jetë ndeshja e parë ndërkombëtare në shtëpi që prej marrjes së drejtimit të Gjermanisë në gusht. Trajneri e ka quajtur skuadrën greke “një brez i madh, ndoshta brezi i artë i futbollit grek”, por vlerësimi i tij është i matur: ai vuri në dukje se rezultatet e deritanishme të Greqisë nuk e kanë pasqyruar plotësisht cilësinë që ka parë në analizat e tij.
Greqia vjen në këtë sfidë si kryesuese e grupit, me 3 pikë pas fitores 2-1 në Beograd ndaj Serbisë më 24 shtator, ku Christos Tzolis dhe Anastasios Douvikas shënuan golat e vonë të përmbysjes. Gjermania, nga ana tjetër, e nisi fushatën me barazimin 1-1 në Amsterdam ndaj Holandës, dhe Klopp kërkon ende fitoren e parë si trajner i kombëtares. Në Grupin 2 të Ligës A, Greqia ka 3 pikë, Gjermania dhe Holanda nga 1 pikë, ndërsa Serbia është me 0 pikë.
Në konferencë, siç raporton Greek Reporter, Klopp ka veçuar edhe Kostas Tsimikasin, me të cilin ka punuar më herët në Liverpool, duke folur ngrohtë për marrëdhënien e tyre dhe duke shprehur dëshirën për të bashkëpunuar sërish me të. Ai vuri në dukje edhe krosin e mbrojtësit të majtë për golin e fitores së Greqisë ndaj Serbisë.
Përgatitjet e Gjermanisë janë shoqëruar me ndryshime në sulm: Jamal Musiala dhe Kai Havertz kanë lënë grumbullimin për shkak të lëndimeve muskulare pas ndeshjes me Holandën, ndërsa Florian Wirtz dhe Jonathan Burkardt u bashkuan me skuadrën më herët se planifikimi. Duke reflektuar mbi debutimin e tij, Klopp lëvdoi intensitetin e skuadrës, por pranoi se Gjermania humbi kontrollin ndërsa Holanda u forcua gjatë ndeshjes. Sfida e së dielës është e para nga dy përballjet e këtij muaji: Greqia pret Holandën më 1 tetor, para se të presë sërish Gjermaninë në Selanik më 4 tetor.
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