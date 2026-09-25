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25 Sht 2026
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Ukraina

Sulmi ajror rus gjatë natës godet Kievin: zjarre dhe ndërtesa të dëmtuara, një i plagosur

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Zjarrfikës ukrainas në Kiev pas një sulmi me dronë — foto ilustruese

Kievi u godit natën e 25 shtatorit nga një sulm i kombinuar me raketa dhe dronë rusë, i cili shkaktoi zjarre dhe dëmtime në ndërtesa në kryeqytetin ukrainas, bëri të ditur kryebashkiaku Vitali Klitschko.

Sipas Klitschkos, një ndërtesë tregtare në lagjen Podilskyi u dëmtua si pasojë e goditjes direkte nga një dron rus, ndërsa një ndërtesë tjetër në lagjen Solomyanskyi u dëmtua nga mbetjet e dronëve. Një zjarr shpërtheu gjithashtu në një hapësirë të hapur pranë një ndërtese në lagjen Solomyanskyi.

Sipas informacioneve paraprake, një dron goditi një ndërtesë banimi 25-katëshe, duke plagosur një person. Autoritetet po vijojnë verifikimin e përmasave të dëmeve dhe të numrit të të plagosurve.

Forca Ajrore e Ukrainës kishte paralajmëruar më herët gjatë natës se dronët rusë po drejtoheshin drejt Kievit. Në kryeqytet u shpallën alarme ajrore për shkak të kërcënimit nga raketat dhe dronët rusë.

Një natë më parë, më 24 shtator, raketa balistike ruse goditën sërish Kievin: dy persona humbën jetën dhe 8 të tjerë u plagosën. Nga sulmi u dëmtua edhe një spital lindjeje dhe disa ndërtesa banimi, duke theksuar intensitetin e goditjeve ruse ndaj zonave të populluara civile.

Sipas Forcës Ajrore të Ukrainës, gjatë natës Rusia lëshoi 282 dronë sulmi të llojeve të ndryshme, përfshirë dronë me motor reaktiv, si dhe raketa balistike Zircon, Iskander-M, S-400 dhe KN-23.

Burimi: The Kyiv Independent

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