Sophie Cunningham: Çfarë duhet të korrigjojë Indiana Fever përpara play-off-it të WNBA 2026
Sophie Cunningham tha se Indiana Fever është e gatshme të nxjerrë mësime nga ajo që e përshkroi si “një nga ndeshjet tona më të këqija të gjithë sezonit” pas humbjes 93-77 ndaj Washington Mystics. Ekipi pësoi 34 pikë në çerekun e parë dhe nuk kaloi kurrë në avantazh, një rezultat që e vendos Indiana-n në rrugën e një vlerësimi më të ulët në play-off-et e WNBA 2026. Fjalët e saj u shprehën gjatë episodit të së enjtes të podcast-it “No Hesitation” me Drew Hanlen.
Siç raporton Bleacher Report, Cunningham tha rreth minutës 8:40 se problemi kryesor ishte nisja e dobët: “Duhet të godasim ne të parët. Duhet të vendosim tonin që në fillim,” dhe shtoi se duhet përmirësuar iniciativë në çerekun e parë. Në takim të së dielës Fever goditën vetëm 21% nga trepikëshat, ndonëse gjatë sezonit kishin mesataren më të lartë të ligës prej 39.3% në gjuajtjet nga distanca. Ajo vuri theksin te lëvizja e topit dhe asistet, duke theksuar se kur pesë, gjashtë ose shtatë lojtare arrijnë dyshifër në pikë, skuadra funksionon më mirë; po ashtu bashkë-prezantuesi Drew Hanlen përmendi se Cunningham është më efikase kur merr më shumë minuta në parket.
Indiana reagoi duke fituar thellë ndaj Minnesota Lynx të martën, një ndeshje në të cilën Lynx hoqën titullarët për gjysmën e dytë. Tani Fever përgatiten për ndeshjen e fundit të sezonit rregullator të enjten në Minneapolis; një fitore do të siguronte vendin e 5-të, ndërsa një humbje e kombinuar me fitoren e Washington Mystics ndaj Chicago Sky mund t’i ulte në vendin e 6-të, sipas raportimeve të Michael Voepel të ESPN. Cunningham shpreson që ekipi të dalë nga loja me një nisje më të fortë kur duelet nisin në orën 20:00 ET.
Sipas Bleacher Report, Cunningham theksoi se është më mirë që këto probleme dolën tani sesa gjatë play-off-it, dhe se fokusi i ekipit është rikthimi i përqendrimit që në fillim të ndeshjeve për të shmangur përsëritjen e gabimeve.
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