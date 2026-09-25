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25 Sht 2026
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Receta gatimi

Tabbouleh libaneze — sallata freskuese me majdanos, bulgur dhe domate

Sallata më e famshme e Lindjes së Mesme — e freskët, e lehtë dhe gati për 20 minuta.

· 1 min lexim

Tabbouleh është sallata tradicionale libaneze me bazë majdanosi të freskët, e njohur në të gjithë Mesdheun për shijen e saj të freskët dhe aromën e mentes e të limonit.

Përbërësit (për 4 persona)

  • 1 filxhan çaji bulgur i imët
  • 2 tufa majdanos të freskët (rreth 200 g)
  • 1/2 tufë mente e freskët
  • 3 domate të pjekura
  • 1 qepë e re (ose gjysmë qepe e kuqe e vogël)
  • lëngu i 1 limoni
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
  • kripë dhe piper i zi sipas shijes

Hapat e përgatitjes

  1. Laje bulgurin dhe lere të fryhet në ujë të ngrohtë për 15 minuta, pastaj shtrydhe mirë me dorë.
  2. Prit imët majdanosin, menten, domatet dhe qepën.
  3. Përziej perimet e prera me bulgurin e kulluar në një tas të madh.
  4. Shto lëngun e limonit, vajin e ullirit, kripën dhe piperin; përziej mirë.
  5. Lëre të pushojë 10 minuta në frigorifer dhe shërbeje të ftohtë.

Koha: 20 minuta përgatitje. Porcionet: 4.

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