Tabbouleh libaneze — sallata freskuese me majdanos, bulgur dhe domate
Sallata më e famshme e Lindjes së Mesme — e freskët, e lehtë dhe gati për 20 minuta.
Tabbouleh është sallata tradicionale libaneze me bazë majdanosi të freskët, e njohur në të gjithë Mesdheun për shijen e saj të freskët dhe aromën e mentes e të limonit.
Përbërësit (për 4 persona)
- 1 filxhan çaji bulgur i imët
- 2 tufa majdanos të freskët (rreth 200 g)
- 1/2 tufë mente e freskët
- 3 domate të pjekura
- 1 qepë e re (ose gjysmë qepe e kuqe e vogël)
- lëngu i 1 limoni
- 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- kripë dhe piper i zi sipas shijes
Hapat e përgatitjes
- Laje bulgurin dhe lere të fryhet në ujë të ngrohtë për 15 minuta, pastaj shtrydhe mirë me dorë.
- Prit imët majdanosin, menten, domatet dhe qepën.
- Përziej perimet e prera me bulgurin e kulluar në një tas të madh.
- Shto lëngun e limonit, vajin e ullirit, kripën dhe piperin; përziej mirë.
- Lëre të pushojë 10 minuta në frigorifer dhe shërbeje të ftohtë.
Koha: 20 minuta përgatitje. Porcionet: 4.
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