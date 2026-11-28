Parashikimi i motit për fundjavë, a do të ketë borë?
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se gjatë datave 28–29 nëntor 2026, Kosova pritet të ndikohet nga depërtimi i masave ajrore të ftohta nga drejtimi veriperëndimor i Evropës.
IHK njofton se kjo situatë atmosferike shoqërohet me adveksion të ajrit të ftohtë drejt Ballkanit, shtim të vranësirave dhe reshje shiu e bore.
“Trajektorja e mundshme e zhvendosjes përfshin Evropën Veriore dhe Qendrore, me kalim të mundshëm përmes Gjermanisë, Polonisë dhe Çekisë drejt Ballkanit.
Megjithatë, origjina e saktë e masës ajrore duhet të konfirmohet në vazhdimësi, përmes hartave sinoptike dhe analizës së trajektoreve atmosferike Kjo rrugë e masave ajrore, e orientuar kryesisht nga veriu dhe veriperëndimi favorizon bartjen e ajrit të ftohtë nga gjerësitë e larta gjeografike drejt rajonit tonë”, thuhet në njoftim.
Gjatë rrugëtimit mbi hapësirën e Evropës Jugperëndimore, masat ajrore do t’i ruajnë karakteristikat e veta të ftohta, duke ndikuar në rënien e grafikut termik.
Vlerësimi përfundimtar:
Kosova pritet të përjetojë një episod të theksuar të ftohjes atmosferike kryesisht javën e ardhshme kur dhe zyrtarisht futemi në stinën e dimrit meteorologjik, me karakteristika të fillimit të sezonit dimëror.
IHK thekson se e shtuna do të jetë me mot të vranët dhe me reshje shiu dhe bore.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 3 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 2 deri 5 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1-9m/s.
Ndërkaq, për të dielën parashikohet mot kryesisht I vranët dhe me reshje bore.
Temperaturat minimale do të jenë -5 deri -3 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 1 deri 3 gradë.
Era do të fryjë nga veriperëndimi 1–6m/s.
KUSHTET BIOMETEOROLOGJIKE
Gjatë kësaj periudhe, kushtet biometeorologjike në territorin e Kosovës pritet të jenë kryesisht të pafavorshme, si pasojë e depërtimit të masave ajrore të ftohta dhe uljes së ndjeshme të temperaturave.
Kombinimi i temperaturave të ulëta, vranësirave dhe reshjeve të shiut e borës do të ndikojë në rritjen e ndjesisë së të ftohtit në organizmin e njeriut.
Gjatë së shtunës, kushtet do të karakterizohen nga një stres termik në rritje, ndërsa të dielën ndikimi i të ftohtit pritet të jetë më i theksuar.
Temperaturat negative gjatë orëve të mëngjesit mund të shkaktojnë shqetësime te personat e moshuar, fëmijët dhe individët me ndjeshmëri të shtuar ndaj ndryshimeve meteorologjike.
Era nga veriperëndimi mund të intensifikojë ndjesinë e të ftohtit, veçanërisht në hapësirat e ekspozuara.
Lagështia dhe reshjet mund të shtojnë parehatinë gjatë qëndrimit në ambient të hapur.
Rekomandohet veshje e përshtatshme dhe kufizimi i ekspozimit të zgjatur ndaj temperaturave të ulëta. Në përgjithësi, biometeorologjikisht pritet një periudhë me ngarkesë të shtuar termike nga të ftohtit dhe kushte relativisht të pafavorshme për aktivitetet e zgjatura në natyrë. /Telegrafi/
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