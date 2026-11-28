AGJENDA NDËRKOMBËTARE 28.11.2026
TAJVAN – Zgjedhje bashkiake dhe lokale.
HANOI (Vietnam) – Samit rajonal me udhëheqësit e Burmës, Kamboxhias, Laosit dhe Tajlandës.
BRUKSEL (Belgjikë) – ”Kanal”, një muze i madh i artit bashkëkohor i zhvilluar në partneritet me qendrën ”Pompidou” në Paris, hapet për publikun.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Muzeu i Londrës rihapet pas 10 vitesh punë restaurimi.
HAMBURG (Gjermani) – Gjykata Ndërkombëtare për Ligjin e Detit vendos për një mosmarrëveshje britaniko-argjentinase mbi eksplorimin e naftës në Ishujt Falkland.
ALGJER (Algjeri) – Zgjedhje lokale.
MONTEVIDEO (Uruguai) – Futboll – Kupa Libertadores – Finale – Palmeiras – Estudiantes de la Plata./ a.jor.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.