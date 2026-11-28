Shqipëria kremton 114-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë
Më 28 Nëntor 1912, në Vlorë, Ismail Qemali dhe përfaqësuesit e trevave shqiptare shpallën Pavarësinë e Shqipërisë, duke shënuar një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e kombit.
Kjo datë simbolizon përfundimin e një përpjekjeje të gjatë për liri, vetëvendosje dhe krijimin e shtetit shqiptar. Në këtë ditë, 114 vjet më parë, në Vlorë u shpall Pavarësia e Shqipërisë, një akt historik që shënoi shkëputjen nga Perandoria Osmane dhe hodhi themelet e shtetit të pavarur shqiptar.
Ngjarja erdhi në një periudhë të trazuar për Ballkanin, kur Perandoria Osmane po përballej me dobësim të mëtejshëm dhe Lufta e Parë Ballkanike kishte krijuar rrezikun e copëtimit të trojeve shqiptare. Në këto rrethana, përfaqësues të lëvizjes kombëtare shqiptare ndërmorën nismën për shpalljen e pavarësisë dhe organizimin e një shteti të pavarur.
Shpallja e Pavarësisë ishte rezultat i një procesi të gjatë të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, i cili u shoqërua me përpjekje politike, kulturore por edhe me kryengritje të armatosura.
Një moment i rëndësishëm ishte kryengritja e vitit 1912. Kërkesat për autonomi, njohjen e gjuhës shqipe dhe administrimin shqiptar u shndërruan gradualisht në kërkesën për pavarësi të plotë.
Situata u bë edhe më e ndërlikuar me shpërthimin e Luftës së Parë Ballkanike në tetor 1912, kur ushtritë e shteteve fqinje hynë në territoret shqiptare. Rreziku i copëtimit të trojeve shqiptare e bëri shpalljen e pavarësisë një domosdoshmëri politike dhe historike.
Ismail Qemali mbërriti në Vlorë pas kontakteve dhe konsultimeve me patriotë shqiptarë brenda dhe jashtë vendit. Në mbledhjen e Kuvendit të Vlorës, u mor vendimi historik për shpalljen e Shqipërisë shtet të lirë dhe të pavarur. Akti i Pavarësisë u nënshkrua nga përfaqësuesit e pranishëm, ndërsa flamuri kombëtar kuqezi u ngrit në Vlorë, duke u bërë simboli i shtetit të ri shqiptar.
Kuvendi i Vlorës zgjodhi Ismail Qemalin në krye të Qeverisë së Përkohshme. Më 4 dhjetor 1912 u përfundua organizimi i kësaj qeverie, e cila mori përsipër drejtimin e shtetit të saposhpallur.
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