Ushtria amerikane qëllon një anije: Shkeli bllokadën e porteve iraniane
Një avion amerikan qëlloi një anije me flamur të Palaut, e cila shkeli bllokadën e Uashingtonit ndaj porteve iraniane të enjten.
Ushtria amerikane njoftoi të premten se kishte goditur anijen Pacific Archer në pjesën e pasme të saj me municione precize ndërsa anija po përpiqej të kalonte bllokadën.
“Motori i anijes përfundimisht u çaktivizua dhe ekuipazhi civil mbeti i padëmtuar”, thuhej në deklaratën e SHBA-së.
Anija “Pacific Archer” ishte nisur nga porti iranian i Bandar Abbasit në Ngushticën e Hormuzit për t’u kapur me shpejtësi në Gjirin e Omanit, menjëherë pas ngushticës, sipas deklaratës.
Komanda Qendrore e forcave amerikane tha se vazhdon të zbatojë në mënyrë strikte bllokadën, e cila u lejoi atyre të çaktivizonin gjashtë anije dhe të ridrejtonin 158 të tjera.
Kjo bllokadë amerikane ka qenë në veprim që nga mesi i korrikut, pas rënies së një marrëveshjeje jetëshkurtër me Iranin.
Nga ana e tij, Irani ka mbajtur bllokadën e vet ndaj anijeve që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit. Në javët e fundit, forcat e vendit kanë sinjalizuar se disa anije kanë marrë flakë ndërsa përpiqen të përdorin rrugë që Teherani i konsideron të ndaluara.
Të hënën, zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, u zotua të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion të vendit për t’iu kundërvënë bllokadës amerikane.
Përpjekjet diplomatike për të zgjidhur krizën, e cila shpërtheu në shkurt me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, kanë mbetur të bllokuara.
Irani ka thënë se Hormuzi mund të rihapet brenda dy ditësh nëse SHBA-të bien dakord me kërkesat e tij, të cilat përfshijnë heqjen e bllokadës.
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