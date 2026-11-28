Tigers zyrtarizojnë Gilin dhe Kimin, Brieske dhe Cheng hiqen nga lista prej 40 lojtarësh
Detroit Tigers zyrtarizuan të premten pasdite marrëveshjet me hedhësin e djathtë Luis Gil dhe infielderin Ha-Seong Kim, sipas MLB Trade Rumors. Për t’u bërë vend të dyve në listën prej 40 lojtarësh, klubi caktoi për largim (designated for assignment) hedhësin Beau Brieske dhe infielderin Tsung-Che Cheng. Marrëveshjet vetë ishin raportuar më herët: Gil firmosi për një vit e 2.3 milionë dollarë, me deri në 2 milionë dollarë bonuse, ndërsa Kim për një vit e 5 milionë dollarë.
Brieske, i cili mbush 29 vjeç në prill, ka treguar shkëndija potenciali me Tigers, por vjen pas dy sezoneve të dëmtuara nga lëndimet. Në 2023 dhe 2024 ai i dha Detroitit 102 ininge e 2/3 me mesatare 3.59 pikësh të lejuara (ERA) dhe normë strikeout-esh 23 për qind. Në 2025-ën ai shkoi në listën e të lënduarve për inflamacion në kyçin e djathtë dhe tendosje të parakrahut, duke hedhur vetëm 22 ininge me ERA 6.55. Këtë vit një tendosje e aduktorit e mbajti jashtë dy muajt e parë; u kthye dhe hodhi 25 ininge e 1/3 me ERA 4.97, por lejoi pesë home run-e. Duke qenë se i ka shteruar opsionet e zbritjes në ligat e vogla, mbajtja e tij në listë ishte bërë e vështirë.
Tani Brieske hyn në periudhën e pasigurt të DFA-së: Tigers mund ta shkëmbejnë ose ta kalojnë në waivers. Kjo periudhë zakonisht zgjat maksimumi një javë, por bllokimi (lockout) i ligës pritet të fillojë të martën në mbrëmje, me ngrirje të transaksioneve, kështu që zgjidhja mund të shtyhet. Me të paktën tre vjet shërbim, Brieske ka të drejtë të refuzojë një zbritje të drejtpërdrejtë në ligat e vogla, por me më pak se pesë vjet shërbim do të duhej të hiqte dorë nga pagat e mbetura; paga e tij e parashikuar për 2027-ën ishte rreth 1.5 milionë dollarë.
Cheng, 25 vjeç, është infielder i orientuar nga mbrojtja, me mesatare karriere në goditje .217/.275/.239, por me përvojë të gjatë si infielder i mesit në ligat e vogla dhe vlerësim si mbrojtës shumë i mirë. Ai ka kaluar nëpër Pirates, Rays, Mets, Nationals dhe Red Sox nëpërmjet waivers, ndërsa Bostoni e shkëmbeu te Detroiti për para cash muajin e kaluar. Firmosja e Kimit e uli nevojën për të, pasi Tigers kanë tani Kim, Kevin McGonigle, Javier Báez, Zach McKinstry, John Peck dhe Peyton Graham si lojtarë që mund të mbulojnë pozicionin e shortstop-it. Cheng nuk është zbritur kurrë më parë dhe ka më pak se tre vjet shërbim, ndaj do të duhej ta pranonte zbritjen nëse kalon waivers pa u kërkuar.
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