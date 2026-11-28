Rama uron 28 Nëntorin: Më i afërti me Europën e Bashkuar
Kryeministri Edi Rama ka uruar këtë të shtunë shqiptarët me rastin e 28 Nëntorit përmes një mesazhi të publikuar në rrjetet sociale.
Në postimin e tij, kreu i qeverisë e cilëson këtë përvjetor si momentin më të afërt të Shqipërisë me integrimin europian, ndërsa uron qytetarët edhe për fundjavën.
“MIRËMËNGJES dhe me 28 Nëntorin më të afërt me Europën e Bashkuar, ju uroj fundjavë të gëzuar”, shkruan Rama.
Ky mesazh vjen në kuadër të festimeve kombëtare të 28 Nëntorit e cila shënon 114-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë dhe në një kohë kur procesi i negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian mbetet prioriteti kryesor i politikës së jashtme të vendit.
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