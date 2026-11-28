Vlora e vitit 1972 në fotografitë arkivore të ATSH-së
Në këtë përvjetor të 114-të të Pavarësisë, Agjencia Telegrafike Shqiptare (ATSH) sjell fotografi arkivore nga viti 1972, duke rikthyer në vëmendje pamje të Vlorës së para më shumë se pesë dekadave.
Në këto fotografi shfaqen dy objekte të rëndësishme historike, të cilat vizitohen çdo 28 nëntor: Monumenti i Pavarësisë dhe Muzeu i Pavarësisë. Aparati i fotografit të ATSH-së, Gani Xhengo, ka fiksuar Vlorën e vitit 1972, ku Monumenti i Pavarësisë shfaqet ende në ndërtim e sipër, ndërsa në një tjetër imazh dokumentohet Muzeu i Pavarësisë.
Përmes këtyre pamjeve, ATSH sjell një dëshmi fotografike të transformimit të hapësirave simbolike të qytetit të Vlorës dhe ruan në arkivin e saj momente nga historia e këtyre monumenteve kombëtare.
Sot, këto dy vende mbeten pika të rëndësishme të kujtesës historike, ku çdo vit, në Ditën e Pavarësisë, qytetarë, vizitorë dhe përfaqësues institucionesh përkujtojnë 28 Nëntorin e vitit 1912.
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