☁️
Tiranë 18°C · Vranët 24 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
₿ CRYPTO
BTC $80,660 ▼ -1.51% ETH $2,369 ▼ -1.77% XRP $1.2816 ▼ -3.41% SOL $101.9400 ▼ -2.67%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
24 Tet 2026
Breaking
Demokratët e Lezhës, Shkodrës dhe Fierit nisen drejt Tiranës për protestën e PD-së në mbështetje të studentëve Demokratët e Lezhës dhe Fierit nisen drejt Tiranës për protestën e PD-së në mbështetje të studentëve MotoGP: Martin rrëzohet, Marc Marquez fiton garën Sprint dhe merr kreun ​Ambasadori gjerman: Radoiçiq dhe të tjerët përgjegjës për sulmin në Banjskë duhet të dalin para drejtësisë DOSJA/ Mbyti babanë me tel dhe tentoi të fshihte krimin, Prokuroria e Fierit çon në gjyq Ermalinda Ramën, nën akuzë edhe
Menu
Boterori

Parashikimi i superkompjuterit për fituesit e Topit të Artë në 10 vitet e ardhshme!

· 2 min lexim
e Topit të Artë

Kur kanë mbetur 3 ditë nga ceremonia e Topit të Artë nga ku do të mësojmë se cili futbollist do të ngrejë trofeun më të lakmuar me Harry Kane, Lamine Yamal apo Kylian Mbappe si kandidatë kryesorë, një superkomjuter bëri parashikimet për atë që do të triumfojë në mbrëmjen e 26 tetorit.

Bëhet fjalë për një superkompjuter të zhvilluar nga Canadian Sports Betting që parashikoi Harry Kane si fitues të Topit të Artë të këtij edicioni me 58% shanse për të triumfuar në Londër me anglezin që lë pas Lamine Yamal dhe Kylian Mbappe.

Por ky Superkompjuter nuk u mjaftua vetëm me parashikimin e fituesit të Topit të Artë të këtij viti, por shkoi edhe më tej, me triumfuesut e 10 edicioneve të ardhshme. Kështu, sipas përllogaritjeve, Lamine Yamal do të fitojë 3 herë Topin e Artë në dekadën e ardhshme në 2027, 2031 dhe 2035, ndërsa futbollisti tjetër i Barcelonës parashikohet ta fitojë në 2033.

Ndërsa nga Reali i Madridit, në listën e fituesve nuk është as Mbappe e as Vinicius. Në 10 vitet që pasojnë në listën e fituesve parashikohen të jenë Bellingham në 2028, Endrick në 2032 dhe Arda Guler në 2034. Po kështu Superkompjuteri ka parashikuar si fitues gjatë dekadës së ardhshme edhe Michael Olise në 2029, Erling Haaland në 2030 dhe Estevao në 2036.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu