Pasta e fagioli italiane — supa klasike me makarona të vogla dhe fasule
Supa italiane e ngrohtë dhe ngopëse me fasule cannellini, makarona të vogla dhe perime — një recetë klasike e kuzhinës mesdhetare.
Përbërësit (për 4 persona):
• 300 g fasule cannellini të ziera (ose 1 konservë 400 g, të kulluara)
• 150 g makarona të vogla (ditali, elbow ose tubetini)
• 1 qepë mesatare, e grirë imët
• 2 karota, të prera në kubikë të vegjël
• 1 kërcell selino, i prerë imët
• 2 thelpinj hudhër, të grirë
• 400 g domate të konservuara të copëtuara
• 1 lugë gjelle pastë domatesh
• 1 litër lëng pule ose perimesh
• 2 lugë gjelle vaj ulliri ekstra të virgjër
• 1 degë rozmarinë dhe disa gjethe sherebelë
• Kripë dhe piper i zi sipas shijes
• Parmixhan i grirë dhe vaj ulliri për servirje
Hapat e përgatitjes:
1. Ngrohe vajin e ullirit në një tenxhere të thellë mbi zjarr mesatar. Shtoji qepën, karotat dhe selinon dhe kaurdisji 6–7 minuta derisa të zbuten.
2. Shto hudhrën e grirë, rozmarinën dhe pastën e domateve; përziej 1–2 minuta derisa pasta të marrë ngjyrë më të thellë.
3. Hidh domatet e copëtuara dhe lëngun e pulës ose perimeve. Lëri të ziejnë, pastaj ul zjarrin dhe gatuaj rreth 20 minuta.
4. Shto fasulet cannellini dhe makaronat e vogla. Vazhdo zierjen edhe 10–12 minuta, derisa makaronat të jenë gati (al dente), duke përzier herë pas here.
5. Hiq degën e rozmarinës dhe rregulloje kripën dhe piperin. Nëse supa del shumë e trashë, shto pak ujë të nxehtë.
6. Serviro të nxehtë, me parmixhan të grirë sipër dhe një pikë vaj ulliri ekstra të virgjër.
Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 35 minuta. Porcionet: 4 persona.
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