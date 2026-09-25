«Shimmer: Dreaming the Posthuman» hapet sot në Nashville: 17 artistë mbi njeriun dhe planetin në Frist Art Museum
Nga inteligjenca artificiale te realiteti virtual — ekspozita që hapet sot në Muzeun e Artit Frist eksploron lidhjet mes njerëzimit, specieve të tjera dhe Tokës. Rri hapur deri më 3 janar 2027.
Muzeu i Artit Frist në Nashville, Tenesi (SHBA) hap sot, më 25 shtator 2026, dyert e ekspozitës «Shimmer: Dreaming the Posthuman», e cila sjell së bashku 17 artistë bashkëkohorë që përdorin teknologji analoge dhe teknologji të reja për të eksploruar lidhjet mes njerëzimit, specieve të tjera dhe planetit Tokë. Ekspozita do të rrijë hapur për publikun deri më 3 janar 2027.
Ndër artistët pjesëmarrës janë Ian Cheng, Alexandra Daisy Ginsberg, Marguerite Humeau, Josèfa Ntjam, Jacolby Satterwhite dhe Saya Woolfalk. Ata vënë në dyshim atë që filozofët e quajnë «jashtëzakonshmërinë njerëzore» (human exceptionalism) — idenë se njeriu qëndron mbi dhe veçmas nga bota tjetër dhe mund t’i injorojë nevojat e specieve e të ekosistemeve përtej tij. Në vend të hierarkisë njeri–natyrë, veprat e tyre propozojnë një bashkëjetesë ku njeriu është pjesë e një rrjeti më të gjerë jetësor.
Mjetet që përdorin artistët përfshijnë animimin digjital, realitetin e shtuar dhe virtual, kapjen e lëvizjes (motion capture) dhe softuerët gjenerues. Ashtu si surrealistët e një shekulli më parë, ata përdorin të mrekullueshmen, të çuditshmen dhe të paparashikueshmen: imazhet notojnë, dridhen dhe vallëzojnë në hapësirë, duke formuar arketipa psikologjikisht të ngarkuar që flasin për ëndrrat, frikërat dhe dëshirat tona kolektive.
Ekspozita është e ndarë në tri pjesë. E para merr një perspektivë biologjike dhe ekologjike, duke trajtuar zhdukjen e specieve, evolucionin dhe ndërthurjen mes specieve. E dyta është psikologjike dhe ndërtohet mbi histori metamorfozash: njerëzit shndërrohen në mikrobe dhe mukoza, ëndrrat bëhen poezi, robotët bëhen valltarë të furishëm. E treta është ontologjike — merret me filozofinë e të qenit dhe bashkon besimet stërgjyshore me ato bashkëkohore, sidomos jashtë traditave perëndimore moderne.
Ekspozita është kuruar nga kryekuratori i Frist Art Museum, Mark Scala, dhe vjen si një ftesë për ta parë të ardhmen jo si një arratisje nga bota, por si një ëndërr të përbashkët me të.
Burimi: USA Art News / Hyperallergic
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.