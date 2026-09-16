Pensionistët italianë zgjedhin Shqipërinë: Në Itali pensioni nuk më mjaftonte për një jetë dinjitoze
– Në një reportazh të realizuar nga gazetarët e “Il Messaggero” në Durrës, pensionistët italianë rrëfejnë arsyet që i kanë shtyrë të lënë Italinë dhe të zgjedhin Shqipërinë për të jetuar pas disa dekadash pune.
“Italia është një gjë krejt tjetër, sepse pas 48 vitesh kontribute të paguara, pensioni im nuk më mundësonte një jetë dinjitoze”, kështu shprehet Carmine Impietro, një ish-mekanik motorësh nga Novara, i cili prej vitesh ka zgjedhur Durrësin, si vendin ku do të jetojë pas daljes në pension.
Historia e tij është pjesë e një tendence më të gjerë të pensionistëve italianë, që po zgjedhin Shqipërinë për të kaluar vitet e pensionit.
Impietro tregon se, pas një jete të kaluar në punë dhe pas pagesës së kontributeve për disa dekada, kur erdhi momenti i pensionit kuptoi se të ardhurat që merrte, nuk ishin të mjaftueshme për të përballuar shpenzimet e jetës në Itali, madje as në një qytet si Novara.
Për këtë arsye, në vitin 2012 vendosi të ndryshojë jetën dhe të transferohej në Durrës.
Sipas tij, zgjedhja e Shqipërisë nuk ishte e rastësishme.
Një nga arsyet kryesore ishte kostoja më e ulët e jetesës, ndërsa një tjetër lidhej me mënyrën e trajtimit tatimor të pensioneve.
Gjithashtu, Impietro shpjegon se, pas një beteje të gjatë ligjore, arriti të përfitonte nga zbatimi i marrëveshjeve përkatëse mes INPS dhe shtetit shqiptar për trajtimin tatimor të pensionit.
Sipas tij, pensioni italian që merr në Shqipëri i mbërrin pa mbajtjet që do të kishte në Itali.
“Kjo më sjell rreth 30% më shumë në muaj”, shpjegon ai, duke shtuar se të ardhurat shtesë, të kombinuara me shpenzimet më të ulëta, i mundësojnë një jetë më të përballueshme.
Impietro thotë se ky ndryshim i lejon të kursejë edhe një pjesë të të ardhurave.
“Dua të lë mënjanë diçka. Në Itali nuk do të mund ta bëja”, shprehet ai, duke iu referuar kostove më të larta që do të kishte në Itali.
Sipas dëshmisë së tij, në Shqipëri me rreth 1,500 deri në 2,000 euro në muaj mund të jetohet mirë.
Një prej shembujve që ai sjell është strehimi.
Impietro thotë se për apartamentin e tij në Durrës paguan rreth 450 euro në muaj.
Banesa ndodhet rreth 50 metra nga deti.
Për internetin, energjinë elektrike dhe ujin, ai thotë se shpenzon rreth 50 euro në muaj.
Edhe shërbimet shëndetësore, sipas tij, kanë një kosto më të ulët.
Ai përmend fizioterapinë si shembull, duke thënë se trajtime që në Itali i kushtonin rreth 80–90 euro, në Shqipëri mund t’i kryejë për rreth 40 euro.
“Ne kemi një klinikë private dhe bëjmë shumë kontrolle, që në Itali një pensionist nuk mund ta përballojë më”, thotë Impietro.
Në reportazh, kjo përvojë shoqërohet edhe me dëshmitë e pensionistëve të tjerë italianë që kanë zgjedhur Shqipërinë.
Sipas “Il Messaggero”, shumë prej tyre janë çifte që kanë vendosur të zhvendosen së bashku në vendin fqinj.
Impietro tregon se shpesh dëgjon prej tyre edhe shprehje të tilla si: “Carmine, më jep një dorë, sepse dua të largohem nga Italia”.
Sipas tij, kjo është një shprehje që e ka dëgjuar nga pensionistë që kërkojnë informacion dhe ndihmë për t’u larguar nga Italia dhe për të nisur një jetë të re në Shqipëri.
Impietro nuk është i vetmi pensionist italian, që ka bërë këtë zgjedhje.
Sipas reportazhit, në vitet e fundit në Durrës janë zhvendosur më shumë se 2 mijë pensionistë italianë.
Materiali e përshkruan këtë si një rritje të ndjeshme, pasi në vitin 2020 numri i pensionistëve italianë të përmendur në reportazh ishte rreth 200.
Impietro, i cili në vitin 2018 themeloi shoqatën “Pensionati Italiani in Albania”, thotë se organizata u ofron mbështetje personave, që nga Italia duan të transferohen në Shqipëri.
Sipas reportazhit, shoqata sot numëron më shumë se 2 mijë anëtarë.
Për pensionistët që kanë zgjedhur Shqipërinë, faktorët ekonomikë janë ndër arsyet kryesore të përmendura në reportazh, si kostoja më e ulët e jetesës, çmimet e qirave dhe shërbimeve, si dhe mënyra e trajtimit të pensioneve sipas rregullave dhe marrëveshjeve në fuqi.
Për Impietro, zhvendosja në Durrës ka qenë një mënyrë për të pasur një jetë më të përballueshme pas disa dekadash pune.
“Kur fillova të punoja, nuk besoja se do ta përfundoja jetën time duke shkuar jashtë Italisë”, shprehet ai.
Historia e tij dhe dëshmitë e pensionistëve të tjerë, të intervistuar në Durrës, tregojnë arsyet personale dhe ekonomike që kanë ndikuar në vendimin e tyre për t’u larguar nga Italia dhe për të zgjedhur Shqipërinë si vendbanim pas daljes në pension./
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