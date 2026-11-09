Më shumë se 200 drejtues fondesh sovrane me mbi 10 trilionë dollarë asete mblidhen në Athinë
Takimi i 18-të vjetor i Forumit Ndërkombëtar të Fondeve Sovrane të Pasurisë mbahet në Athinë nga 11 deri më 13 nëntor, me pjesëmarrjen e fondeve më të mëdha të botës nga Kina, Emiratet, Singapori, Katari dhe Evropa.
Më shumë se 200 presidentë dhe drejtues të lartë të fondeve sovrane më të fuqishme të botës, që menaxhojnë së bashku asete mbi 10 trilionë dollarë, mblidhen në Athinë duke filluar nga e mërkura, siç njofton Ekathimerini.
Mes pjesëmarrësve janë China Investment Corporation (CIC) e Kinës, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dhe Mubadala e Emirateve të Bashkuara Arabe, GIC e Singaporit, Qatar Investment Authority (QIA) e Katarit, Korea Investment Corporation (KIC) e Koresë së Jugut, Future Fund i Australisë dhe Bpifrance e Francës.
Takimi është mbledhja e 18-të vjetore e Forumit Ndërkombëtar të Fondeve Sovrane të Pasurisë (IFSWF), nga 11 deri më 13 nëntor, me temë “Sovereign Capital in a Contested World”. Fokusi është përshtatja e alokimit të kapitalit përballë fragmentimit gjeopolitik dhe transformimit teknologjik. Forumi ka 47 anëtarë nga Azia, Lindja e Mesme, Evropa, Afrika dhe Amerikat.
Shumë prej këtyre fondeve kanë tashmë prani të fortë në ekonominë greke: fondet shtetërore kineze janë të vendosura në infrastrukturën e portit të Pireut përmes Cosco-s, ndërsa fondi sovran norvegjez është i vendosur në kompani të listuara greke dhe obligacione qeveritare.
Prania e fondeve të Emirateve është veçanërisht e gjerë: përmes Mubadala-s, Masdar-it dhe PureHealth-it ato kanë bërë blerje kompanish greke të energjisë dhe të tjera — shembulli më tipik është blerja e Terna Energy nga grupi GEK Terna — si dhe mbajtje në shëndetësi dhe qendra të dhënash; paralelisht është në zbatim një plan trevjeçar investimesh dhe bashkëpunimi prej 10 miliardë eurosh. Fondi i Singaporit ka investuar ndjeshëm në grupin hotelier Sani/Ikos.
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