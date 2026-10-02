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Brumëra

Piadina romagnola — peta italiane e hollë me proshutë dhe djathë

Peta e famshme e Romagna-s, e butë dhe e hollë, që piqet në tigan për pak minuta dhe mbushet sipas dëshirës — sot e provojmë me proshutë të prerë hollë, djathë të shkrirë dhe rukola të freskët.

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Piadina romagnola është peta e hollë italiane nga rajoni i Romagna-s, siç përshkruhet në traditën kuzhinore të zonës, e njohur ndërkombëtarisht me statusin e mbrojtur gjeografik PGI — një brumë i thjeshtë me miell, yndyrë, kripë dhe ujë, që piqet në tigan për pak minuta dhe mbushet sipas dëshirës. Versioni me proshutë të prerë hollë, djathë të shkrirë dhe rukola të freskët është ndër më të dashurit në Itali.

Përbërësit (për 4 piadina)

  • 500 g miell 00
  • 100 g yndyrë derri (në temperaturë ambienti) ose 80 ml vaj ulliri
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1 lugë çaji sodë buke
  • 250 ml ujë të vakët

Për mbushjen:

  • 200 g proshutë e prerë hollë
  • 200 g djathë Asiago (ose mocarela), i prerë hollë
  • 50 g rukola të freskët

Përgatitja

  1. Në një tas të madh përziej miellin, kripën dhe sodën e bukës. Shto yndyrën e derrit në temperaturë ambienti (ose vajin e ullirit) dhe fërkoje me gishta derisa të përfitohet një brumë i thërrmuar.
  2. Shto ujin e vakët pak nga pak dhe gatuaje për rreth 10 minuta, derisa të përfitohet një brumë i butë dhe elastik.
  3. Mbuloj brumin me një pecetë dhe lëre të pushojë 30 minuta në temperaturë ambienti.
  4. Ndaje brumin në 4 pjesë të barabarta dhe hap secilën me okllai në një petë të hollë rreth 25–28 cm në diametër; shpoje me pirun që të mos fryhet gjatë pjekjes.
  5. Ngrohe mirë një tigan të madh antiaderent në zjarr mesatar.
  6. Piq secilën piadina 2–3 minuta për anë, duke e kthyer me kujdes, derisa të marrë njolla ngjyrë qelibar (kurrë të zeza).
  7. Ndërsa është ende e nxehtë, vendose mbushjen në gjysmën e petës: proshutën, djathin e prerë hollë dhe rukolën.
  8. Palose petën në gjysmë dhe shërbeje menjëherë, kur djathi është ende i shkrirë.

Koha: Përgatitja 20 minuta (plus 30 minuta pushim) · Gatimi rreth 20 minuta · Porcionet: 4 piadina

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