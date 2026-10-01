Lángos hungarez — petulla e famshme e skuqur me salcë kosi, djathë dhe hudhër
E butë brenda dhe krokante jashtë — lángos-i hungarez është ushqimi më i dashur i rrugës në Budapest; ja si ta përgatisni në shtëpi me salcë kosi, djathë të grirë dhe hudhër.
Lángos-i është peta e skuqur tradicionale hungareze — dikur piqej në pjesën e përparme të furrës së bukës dhe shërbehej e nxehtë në mëngjesin e ditës së pjekjes, siç shpjegon edhe Wikipedia. Sot shitet në çdo stacion, panair e treg në Hungari dhe në gjithë Evropën Lindore, dhe versioni klasik shërbehet me salcë kosi (tejföl), djathë të grirë dhe hudhër.
PËRBËRËSIT (për 8 copë)
- 500 g miell
- 300 ml ujë i vakët (ose gjysmë ujë, gjysmë qumësht)
- 7 g maja e thatë (ose 20 g maja e freskët)
- 1 lugë çaji sheqer
- 1 lugë çaji kripë
- 2 lugë gjelle vaj ulliri, plus vaj për skuqje
Për servirje: 200 g salcë kosi, 150 g djathë i grirë, 2–3 thelpinj hudhër, kopër ose qepë të njoma sipas dëshirës.
HAPAT E PËRGATITJES
- Në ujin e vakët shpërndajeni majanë me sheqerin dhe lëreni 10 minuta derisa të shkumëzojë.
- Në një tas të madh hidhni miellin me kripën, shtoni majanë e aktivizuar dhe vajin; gatuani 8–10 minuta derisa të formohet një brumë i butë dhe elastik.
- Mbulojeni tasin dhe lëreni brumin të vijë në vend të ngrohtë 45–60 minuta, derisa të dyfishohet në vëllim.
- Ndajeni brumin në 8 toptha; secilin hapeni me duar në petë ovale rreth 15 cm (qendra pak më e hollë se buzët).
- Ngrohni vaj të bollshëm në tigan të thellë (170–180°C). Skuqni petat një nga një, 1–2 minuta për anë, derisa të marrin ngjyrë të artë.
- Hiqini me lugë të shpuar dhe kullojini mbi letër kuzhine.
- Fërkojini të nxehta me thelpin e hudhrës, lyeni me salcë kosi dhe spërkatini me djathë të grirë dhe kopër ose qepë të njoma.
- Servireni menjëherë, të nxehtë.
Koha e përgatitjes: ~20 minuta + 60 minuta ardhje e brumit; skuqja ~15 minuta. Porcione: 8 copë.
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