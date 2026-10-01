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Lángos hungarez — petulla e famshme e skuqur me salcë kosi, djathë dhe hudhër

E butë brenda dhe krokante jashtë — lángos-i hungarez është ushqimi më i dashur i rrugës në Budapest; ja si ta përgatisni në shtëpi me salcë kosi, djathë të grirë dhe hudhër.

· 2 min lexim

Lángos-i është peta e skuqur tradicionale hungareze — dikur piqej në pjesën e përparme të furrës së bukës dhe shërbehej e nxehtë në mëngjesin e ditës së pjekjes, siç shpjegon edhe Wikipedia. Sot shitet në çdo stacion, panair e treg në Hungari dhe në gjithë Evropën Lindore, dhe versioni klasik shërbehet me salcë kosi (tejföl), djathë të grirë dhe hudhër.

PËRBËRËSIT (për 8 copë)

  • 500 g miell
  • 300 ml ujë i vakët (ose gjysmë ujë, gjysmë qumësht)
  • 7 g maja e thatë (ose 20 g maja e freskët)
  • 1 lugë çaji sheqer
  • 1 lugë çaji kripë
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri, plus vaj për skuqje

Për servirje: 200 g salcë kosi, 150 g djathë i grirë, 2–3 thelpinj hudhër, kopër ose qepë të njoma sipas dëshirës.

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Në ujin e vakët shpërndajeni majanë me sheqerin dhe lëreni 10 minuta derisa të shkumëzojë.
  2. Në një tas të madh hidhni miellin me kripën, shtoni majanë e aktivizuar dhe vajin; gatuani 8–10 minuta derisa të formohet një brumë i butë dhe elastik.
  3. Mbulojeni tasin dhe lëreni brumin të vijë në vend të ngrohtë 45–60 minuta, derisa të dyfishohet në vëllim.
  4. Ndajeni brumin në 8 toptha; secilin hapeni me duar në petë ovale rreth 15 cm (qendra pak më e hollë se buzët).
  5. Ngrohni vaj të bollshëm në tigan të thellë (170–180°C). Skuqni petat një nga një, 1–2 minuta për anë, derisa të marrin ngjyrë të artë.
  6. Hiqini me lugë të shpuar dhe kullojini mbi letër kuzhine.
  7. Fërkojini të nxehta me thelpin e hudhrës, lyeni me salcë kosi dhe spërkatini me djathë të grirë dhe kopër ose qepë të njoma.
  8. Servireni menjëherë, të nxehtë.

Koha e përgatitjes: ~20 minuta + 60 minuta ardhje e brumit; skuqja ~15 minuta. Porcione: 8 copë.

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