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11 Tet 2026
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Futbolli ne Kosove

Prishtina ndalet nga Dukagjini, humb kreun e tabelës

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Prishtina ndalet nga Dukagjini, humb kreun





October 2026
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October 11, 2026

Futbolli.info

Prishtina ndalet nga Dukagjini, humb kreun e tabelës




2 minutes ago




futbolliinfo

Prishtina ka lëshuar pikë të rëndësishme në garën për titullin e kampionit, duke barazuar 0:0 me Dukagjinin në kuadër të xhiros së tetë të Superligës së Kosovës.

Pas gjashtë fitoreve radhazi, prishtinasit nuk arritën ta thyenin mbrojtjen e skuadrës nga Klina në ndeshjen e zhvilluar të dielën në Kampin Nacional në Hajvali.

Portieri i Dukagjinit, Kenan Haxhihamza, ishte ndër më meritorët për këtë rezultat, me disa pritje vendimtare që i siguruan skuadrës së tij një pikë.

Barazimi i kushtoi Prishtinës me rënien nga pozita e parë. Ajo tani renditet e dyta me 19 pikë, aq sa ka edhe Malisheva, që kryeson tabelën.

Megjithatë, Prishtina ka një ndeshje më pak të zhvilluar.


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