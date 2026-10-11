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Serbia

Vuçiç u takua në Zrenjanin me Dodikun: “Asnjëri prej nesh nuk është më në funksion shtetëror, por prapë takohemi dhe bëjmë plane”

Ish-presidenti serb, bartës i listës "Serbia e Bashkuar" për zgjedhjet e 25 tetorit, i uroi Dodikut fitoren e SNSD-së në zgjedhjet në Republikën Serbe — ku vetë Dodiku nuk ishte kandidat.

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Aleksandar Vuçiç. Foto: Medija centar Beograd / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, është takuar sot në Zrenjanin me liderin e SNSD-së, Milorad Dodik, siç njofton Danas, duke iu referuar raportimit të agjencisë Beta. Vuçiç është bartës i listës “Serbia e Bashkuar” (Ujedinjena Srbija) për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen më 25 tetor.

Siç raporton agjencia Beta, Vuçiçi e ka përgëzuar Dodikun për fitoren e SNSD-së në zgjedhjet e fundit në Republikën Serbe — zgjedhje në të cilat vetë Dodiku nuk ishte kandidat.

Dodiku, sipas Beta-s, ka deklaruar se të dy do të vazhdojnë të takohen “edhe për shumë vite me radhë”, ka parashikuar se Vuçiçi “së shpejti do të kthehet si kryeministër i Serbisë” dhe i ka ofruar ndihmën e tij “me gjithçka që mundet”.

Vuçiçi, siç përcjell Danas, ka shkruar në Instagram pas takimit: “Është interesante — as ai e as unë nuk jemi më presidentë apo diçka tjetër, por siç e shihni, prapë takohemi dhe bëjmë plane.”

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