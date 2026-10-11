Projektil raportohet pranë aeroportit të Dammam-it në Arabinë Saudite, njofton koalicioni i udhëhequr nga Riadi
Zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajori Turki al-Malki, tha se projektili ra në "zonën detare" të aeroportit ndërkombëtar "King Fahd". Lajmi vjen orë pas sulmit vdekjeprurës ndaj aeroportit të Riadit.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi të shtunën në mbrëmje se një projektil ka rënë në “zonën detare” të aeroportit ndërkombëtar “King Fahd” në Dammam, qyteti portual në bregdetin lindor të mbretërisë. Njoftimin e dha zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajori Turki al-Malki, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj live të luftës së Iranit.
Lajmi është ende në zhvillim dhe detaje të tjera nuk janë dhënë ende. Dammam ndodhet qindra kilometra në lindje të Riadit dhe është një nyje kyçe energjetike dhe tregtare e Arabisë Saudite, në brigjet e Gjirit Persik.
Incidenti vjen vetëm orë pas sulmit me raketa ndaj aeroportit ndërkombëtar “King Khalid” të Riadit, ku dhjetëra persona u plagosën dhe terminalet 3 dhe 4 u goditën drejtpërdrejt — sulmi i tretë brenda javës ndaj aeroportit të kryeqytetit saudit, për të cilin dyshohen Huthi-t e mbështetur nga Irani.
Presidenti amerikan Donald Trump tha të shtunën se Uashingtoni “mund” t’u bashkohet sulmeve saudite kundër Huthi-ve: “Do ta shqyrtojmë. Sapo mësuam për sulmin e fundit, kështu që do të marrim një vendim. Ne lëvizim shumë shpejt.”
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