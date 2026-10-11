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Konflikti SHBA - Iran

UKMTO u kërkon anijeve të largohen nga spirancat pranë Ras al-Khaimah-ut dhe të shkojnë në ujëra më të thella

Agjencia britanike e operacioneve të tregtisë detare tha se kapitenët e disa anijeve pranë emiratit të Emirateve të Bashkuara Arabe u udhëzuan përmes radios VHF, ndërsa autoritetet "vazhdojnë të hetojnë".

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Një cisternë nafte e shoqëruar nga një anije luftarake në Ngushticën e Hormuzit
Një cisternë nafte e shoqëruar nga një anije luftarake në Ngushticën e Hormuzit. (Foto ilustruese)

Agjencia britanike e operacioneve të tregtisë detare (UKMTO) njoftoi të shtunën në mbrëmje se kapitenët e disa anijeve pranë Ras al-Khaimah-ut, në Emiratet e Bashkuara Arabe, u udhëzuan përmes transmetimit radio VHF të largohen nga spirancat dhe të lëvizin në ujëra më të thella, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj live të luftës së Iranit.

Sipas UKMTO-së, autoritetet “vazhdojnë të hetojnë” situatën. Ras al-Khaimah është emirati më afër Ngushticës së Hormuzit, arteria kryesore e tregtisë botërore të naftës, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e konsumit global.

Urdhri vjen në kulmin e një vale sulmesh ndaj anijeve në Hormuz dhe Gjirin Persik: vetëm në javën e fundit janë raportuar mbi një duzinë sulme ndaj cisternave të naftës, gazit të lëngshëm natyror dhe gazit të lëngshëm të naftës, ndërsa IRGC-ja iraniane ka kërcënuar se do të godasë anijet që përdorin “rrugë të paautorizuara”.

Tensionet detare po rriten paralelisht me përshkallëzimin në Jemen, ku Huthi-t e mbështetur nga Irani kanë goditur aeroportet dhe infrastrukturën energjetike saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi po kundërgodet objektivat e tyre.

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