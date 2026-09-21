Pulisic, Rabiot dhe Moreira e vendosin Milanin në vendin e pestë
Këtë herë Milani nuk gabon. Katër ditë pas humbjes zhgënjyese në Europa League ndaj Benfica-s, Pulisic, Rabiot dhe Moreira i çuan kuqezinjtë drejt një fitoreje 3-0 ndaj Lecce-s në San Siro, një fundjavë që filloi me festimet e 100-vjetorit të stadiumit dhe një homazh për Sandro Mazzola-n.
Rikthimi i Pulisic nga fillimi rezultoi vendimtar. Amerikani shënoi golin e parë në pjesën e parë dhe më pas asistoi të dytin në pjesën e dytë, përpara se t’i hapte rrugën Moreira-s për ta përfunduar misionin.
Formacioni i Amorim renditet i pesti me 11 pikë pas Romës, Interit, Lazios dhe Cagliarit, me shumë punë për të bërë, por tani është në gjendje të përballet me pushimin e gjatë për shkak të ndeshjeve të kombëtareve me më shumë besim.
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