Putin kërcënon hakmarrje ndaj Ukrainës, i thotë SHBA-së: «Tani është radha jonë»
Vladimir Putin u ka thënë privatisht zyrtarëve amerikanë se planifikon të përshkallëzojë ndjeshëm sulmet ndaj Ukrainës, si hakmarrje për fushatën ukrainase me dronë që ka goditur pothuajse të gjitha rafineritë kryesore ruse të naftës.
«Putin tani do ta godasë Zelenskyn rëndë, dhe na e ka thënë se do ta bëjë,» deklaroi një zyrtar amerikan për «New York Post». Sipas tij, mesazhi që presidenti rus ka përcjellë privatisht në Uashington është i qartë: «Tani është radha jonë, dhe po i shkojmë.»
Kërcënimi vjen në kulmin e fushatës ukrainase me dronë kundër infrastrukturës energjetike ruse. Këtë javë Kievi kreu sulmin më të madh ndonjëherë me dronë, ndërsa zyrtarët rusë raportuan sulmin «më masiv» deri më tani ndaj Moskës, që goditi rafinerinë kryesore të naftës të kryeqytetit. Sipas të dhënave ukrainase, 27 nga 32 rafineritë më të mëdha ruse janë dëmtuar deri tani, me dëme të vlerësuara në rreth 20 miliardë dollarë — një fushatë që ka kontribuar në thuajse dyfishimin e çmimeve globale të naftës.
Presidenti amerikan Donald Trump i ka kërkuar Ukrainës të ndalojë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike ruse, duke i fajësuar ato për rritjen e çmimeve të naftës.
Paralajmërimi i Putinit vjen ndërkohë që dimri po afron. Zyrtarë ukrainas dhe aleatë perëndimorë i kanë thënë «Post»-it se lufta do të bëhet shumë më e ashpër me afrimin e temperaturave të ngricës. Ministri ukrainas i Energjisë, Denys Shmyhal, ka deklaruar se Rusia planifikon të nxjerrë jashtë funksionit sistemet energjetike të Kievit gjatë dimrit. «Ukrainasit e kuptojnë se ky dimër mund të jetë shumë i ashpër për ne. Por si përgjigje, nuk do të kemi zgjidhje tjetër veçse ta bëjmë edhe për Rusinë të dhimbshëm,» tha presidenti Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Ndërkohë diplomacia po ecën paralelisht. Trump u takua me Zelenskyn në Nju Jork, ku pranoi t’i japë Ukrainës licencën për prodhimin e raketave Patriot. Emisari special Steve Witkoff pati një darkë me zyrtarë ukrainas dhe u takua me të dërguarin e Kremlinit Kirill Dmitriev së bashku me Jared Kushner, ndërsa sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio u takua me ministrin rus të Jashtëm Sergey Lavrov. Rubio tha se Moska dhe Kievi kanë shprehur interes për një armëpushim të kufizuar për grurin dhe objektet energjetike.
Burimi: New York Post
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